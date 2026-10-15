عارضون يشيدون بتوسع معرض الإمارات للعطور والعود 40% في دورته الرابعة

الشارقة في 15 أكتوبر/ وام / يشهد معرض الإمارات للعطور والعود في دورته الرابعة التي ينظمها مركز إكسبو الشارقة وتستمر حتى 18 أكتوبر الحالي إقبالاً لافتاً من الزوار مدعوماً بتوسّع مساحته بنسبة 40% مقارنة بالدورة السابقة ومشاركة أكثر من 200 شركة وعارض يقدمون نحو 700 علامة تجارية في مشهد يعكس تنامي الاهتمام بقطاع العطور والعود ويعزز مكانة المعرض منصةً متخصصة تجمع العلامات التجارية وتفتح أمامها آفاقاً أوسع للتواصل المباشر مع الجمهور واستعراض منتجاتها وإصداراتها المتنوعة.

وأشاد عدد من العارضين المشاركين بمستوى التنظيم والحضور الجماهيري الذي تشهده الدورة الحالية مؤكدين أن التوسّع في مساحة المعرض أسهم في توفير بيئة أرحب للمشاركين والزوار وعزّز فرص التعريف بالعلامات التجارية ومنتجاتها والتفاعل مع المهتمين بهذا القطاع الذي يشهد تنوعاً متزايداً في المنتجات والخيارات.

وقال أمين عبد المنان من شركة "أطياب المرشود" أن معرض الإمارات للعطور والعود رسّخ مكانته بوصفه منصة مهمة تجمع أبرز العلامات التجارية المتخصصة ووجهة تستقطب اهتمام عشاق العطور والعود موضحاً أن حرص الشركة على المشاركة سنوياً يأتي انطلاقاً من أهمية المعرض في إتاحة التواصل المباشر مع الجمهور والتعريف بمنتجاتها وتعزيز حضور علامتها التجارية.

وأكد أسامة من شركة "TFM" أن الدورة الحالية تتميز بإقبال كبير وتنظيم متميز مشيراً إلى أن زيادة مساحة المعرض وفّرت مجالاً أوسع لمشاركة الشركات واستقبال الزوار بما يعزز فرص عرض المنتجات والتواصل مع الجمهور لافتا إلى أن هذا التوسّع يعكس النمو الذي يشهده المعرض وأهميته للشركات العاملة في قطاع العطور والعود.

وأشار عبدالله المايري من شركة "ريف" إلى أن المعرض يوفر منصة تجمع الشركات والعلامات التجارية المتخصصة تحت سقف واحد وتتيح للمشاركين التواصل المباشر مع الزوار والتعريف بمنتجاتهم إلى جانب تمكين الجمهور من استكشاف تنوع الخيارات والإصدارات التي يقدمها القطاع بما يدعم حضور العلامات التجارية ويعزز تفاعلها مع السوق.