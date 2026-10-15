صقر غباش يشارك في الاجتماع التنسيقي لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية في بروكسل

بروكسل في 15 أكتوبر/ وام / شارك معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، اليوم الخميس، في الاجتماع التنسيقي لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك في إطار التحضير للاجتماع الثاني لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية مع معالي روبيرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، المقرر عقده يوم 16 أكتوبر الحالي.

وتم خلال الاجتماع الذي ترأسه معالي أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين، رئيس الاجتماع الدوري الـ19 لرؤساء المجالس التشريعية، استعراض مسارات العلاقات الخليجية الأوروبية، وأبرز مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بشأن المحاور التي سيتم طرحها في الاجتماع الثاني مع البرلمان الأوروبي، وفي مقدمتها تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية، وأمن منطقة الخليج وحرية الملاحة البحرية، والأمن الأوروبي والتداعيات الدولية.