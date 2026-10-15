مهرجان الظفرة الرابع لسباقات الهجن ينطلق 22 أكتوبر

الظفرة في 15 أكتوبر/ وام / تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ينظم اتحاد سباقات الهجن مهرجان الظفرة الرابع لسباقات الهجن، خلال الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر الحالي.

وأكدت اللجنة المنظمة أن المهرجان المقرر في ميدان سباقات الهجن بمدينة زايد في منطقة الظفرة، يسلط الضوء على أهمية إحياء الموروث الشعبي في الدولة، والسير على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في دعم سباقات الهجن وتعزيز استمراريتها عبر الأجيال.

وقالت إن قطاع سباقات الهجن يحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة، في إطار التوجيهات الرامية للارتقاء بهذه الرياضة التراثية، وتعزيز حضورها من خلال تنظيم الفعاليات والسباقات التي تسهم في صون الموروث الوطني ونقله إلى الأجيال القادمة.

وأضافت أن المهرجان يتضمن 104 أشواط لفئات الحقايق واللقايا والإيذاع، تتنافس خلالها المطايا على 12 رمزا، بواقع 4 رموز لكل فئة، ورصد جوائز عينية ونقدية قيمة للفائزين، مع توقعات بمشاركة كبيرة، بعد الإقبال الكبير على فعالياته خلال النسخ السابقة لملاك الهجن من داخل الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.