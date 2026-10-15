"رأس الخيمة للمواصلات" و"أبوظبي للتنقل" توقعان شراكة لتعزيز منظومة التنقل ذاتي القيادة

أبوظبي في 15 أكتوبر/ وام / وقّعت هيئة رأس الخيمة للمواصلات ومركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل" التابع لدائرة البلديات والنقل، شراكة إستراتيجية لتعزيز التعاون في تطوير منظومة التنقل ذاتي القيادة، ودعم تطوير حلول تنقل آمنة ومتكاملة وجاهزة للمستقبل.

وتم توقيع مذكرة التفاهم خلال فعاليات معرض جودة الحياة والاستثمار "LIVEX 2026" في أبوظبي، في إطار جهود الجانبين لتعزيز التعاون الحكومي وتبادل الخبرات في تطوير وتبني تقنيات التنقل المستقبلية والناشئة.

وقّع المذكرة عن هيئة رأس الخيمة للمواصلات سعادة المهندس إسماعيل حسن البلوشي المدير العام لهيئة رأس الخيمة للمواصلات، وعن مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل" سعادة الدكتور عبدالله حمد الغفلي مدير عام المركز، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجانبين.

وتضع الاتفاقية إطاراً للتعاون في عدد من المجالات الرئيسية الداعمة لتطوير منظومة التنقل ذاتي القيادة، تشمل الأطر التنظيمية والسياسات والاستراتيجيات، وتقييم السلامة والاختبارات والاعتماد، وتبادل المعرفة والخبرات الفنية، والبحث والابتكار، إلى جانب بناء القدرات وتعزيز الوعي.

وبموجب الاتفاقية سيبحث الجانبان فرص مواءمة التوجهات المتعلقة باللوائح والسياسات والإرشادات والأطر الاستراتيجية الخاصة بالتنقل ذاتي القيادة، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب في مجالات اختبار وتقييم تقنيات التنقل ذاتي القيادة.

كما يشمل التعاون تبادل المعرفة الفنية والخبرات التشغيلية وسيناريوهات الاختبار والمعلومات المرتبطة بالسلامة، بما يسهم في تطوير منهجيات أكثر تكاملاً واتساقاً لتقييم تقنيات التنقل ذاتي القيادة ودعم جاهزيتها للتطبيق.

وسيتعاون الجانبان كذلك في استكشاف فرص البحث والابتكار في مجالات التقنيات الناشئة، بما في ذلك الأساليب المتقدمة لتقييم السلامة، إلى جانب دعم تطوير المعرفة وتبادل الخبرات المتخصصة في قطاع التنقل ذاتي القيادة.

وتوفر الشراكة فرصاً لتنظيم ورش العمل والبرامج التدريبية والأنشطة المعرفية المشتركة، وتبادل الخبرات والتجارب، بما يسهم في تطوير الكفاءات وتعزيز الوعي بمفاهيم التنقل ذاتي القيادة وتطبيقاته المستقبلية.

وقال المهندس البلوشي : تواصل الهيئة تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات الحكومية الرائدة، بما يسهم في تسريع تطوير حلول تنقل آمنة ومتكاملة وجاهزة للمستقبل.

واضاف : تعكس الاتفاقية مع أبوظبي للتنقل مركز النقل المتكامل حرص الهيئة على تعزيز التعاون الحكومي وتبادل المعرفة والخبرات في مجال التنقل ذاتي القيادة. ومن خلال مواءمة التوجهات في مجالات الأطر التنظيمية وتقييم السلامة والاختبارات، يمكن دعم مسار أكثر تكاملاً وفاعلية لتطوير وتبني تقنيات التنقل ذاتي القيادة.

كما توفر هذه الشراكة منصة مهمة لدعم البحث والابتكار وبناء القدرات، وتعزيز تبادل الخبرات العملية والمعرفة بين الجانبين، بما يدعم جهود الهيئة في تعزيز جاهزية إمارة رأس الخيمة للجيل القادم من حلول التنقل، وتطوير منظومة للتنقل ذاتي القيادة تتسم بالسلامة والتكامل والالتزام بالمتطلبات التنظيمية.

ومن جانبه أكد الدكتور الغفلي أن الاتفاقية تعكس التزامه بتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتبادل المعرفة والخبرات مع الجهات المعنية بقطاع النقل في دولة الإمارات، بما يدعم تطوير منظومة وطنية متكاملة للتنقل ذاتي القيادة.

وقال : تستند الشراكة إلى الجهود المتواصلة للجانبين لتعزيز الجاهزية التنظيمية والفنية والتشغيلية اللازمة لتبني تقنيات التنقل ذاتي القيادة بصورة منظمة وآمنة. ومن خلال هذا التعاون، سيواصل الجانبان استكشاف فرص المبادرات المشتركة وتبادل المعرفة والخبرات، بما يدعم الابتكار والسلامة والتكامل ضمن منظومة التنقل المستقبلية. ويشكل التنقل ذاتي القيادة ركيزة أساسية في مستقبل أنظمة النقل، وتأتي هذه الشراكة في إطار جهودنا لتعزيز التكامل بين الجهات المعنية وتسريع تطوير منظومة داعمة لتبني هذه التقنيات على مستوى الدولة.

وتستند الشراكة إلى الجهود المتواصلة للجانبين لتعزيز الجاهزية التنظيمية والفنية والتشغيلية اللازمة لتبني تقنيات التنقل ذاتي القيادة بصورة منظمة وآمنة.

ومن خلال هذا التعاون، سيواصل الجانبان استكشاف فرص المبادرات المشتركة وتبادل المعرفة والخبرات، بما يدعم الابتكار والسلامة والتكامل ضمن منظومة التنقل المستقبلية.