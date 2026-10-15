"راكز" تحصد ثلاث جوائز ضمن جوائز التميز في التركيز على العملاء العالمية لعام 2026 

رأس الخيمة في 15 أكتوبر/ وام / حصدت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" ثلاث جوائز ضمن جوائز التميز في التركيز على العملاء العالمية لعام 2026، تقديراً لجهودها في تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال، والارتقاء بتجربة المتعاملين، ودفع عجلة التحول الرقمي.

وفاز مركز كومباس للأعمال التابع لراكز بجائزتين في فئة التركيز على العملاء في التعاملات بين الشركات "B2B"، على المستوى العالمي وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فيما نالت راكز إشادة خاصة في فئة الاستراتيجية والتحول الرقمي.

وجاء فوز مركز كومباس بالجائزتين تقديراً لمبادرة "كومباس إيفنتس باورهاوس"، وهي منصة للتفاعل مع مجتمع الأعمال تستند إلى آراء المتعاملين وملاحظاتهم لتوفير فرص قيّمة للتواصل المهني وتبادل المعرفة والتعاون.

وتجمع المبادرة رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والخبراء والجهات الحكومية وشركاء الأعمال المحتملين، لتتجاوز مفهوم تنظيم الفعاليات التقليدية وتسهم في دعم نمو الشركات وتعزيز منظومة الأعمال في رأس الخيمة.

ونظّمت المبادرة خلال عام 2025 ما مجموعه 260 فعالية استقطبت أكثر من 19 ألف مشارك، كما عكست مؤشرات الأداء العامة لمركز كومباس التزامه بتقديم تجربة متميزة للمتعاملين، حيث بلغت نسبة الرضا عن الدعم والخدمات المقدمة 97%، وسجّل مؤشر صافي نقاط الترويج مستوى +70، فيما تمت معالجة 93% من مقترحات المتعاملين. وتعكس هذه النتائج حرص المركز على الإصغاء إلى احتياجات مجتمع الأعمال والتطوير المستمر لخدماته ومبادراته بما يواكب تطلعاته المتجددة.

وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز" إن فهم احتياجات الشركات يبدأ بالاستماع إليها والتفاعل مع ملاحظاتها وتحويلها إلى خطوات عملية، وفي مركز كومباس للأعمال نترجم هذا النهج إلى فرص تتيح لرواد الأعمال اكتساب المعرفة وبناء العلاقات والاستفادة من الدعم الذي يعزز نمو أعمالهم، وعلى مستوى "راكز" نواصل تطوير خدماتنا وتسهيل وصول المتعاملين إليها والاستفادة منها، ويعكس هذا التكريم جهود فرق عملنا في تحويل آراء المتعاملين إلى تحسينات ملموسة.

وإلى جانب إنجازات مركز كومباس، تعكس الإشادة الخاصة التي حصلت عليها "راكز" في فئة الاستراتيجية والتحول الرقمي جهودها المتواصلة لتطوير آليات تقديم الخدمات من خلال توظيف التكنولوجيا، وتركز "راكز" على تبسيط الإجراءات وتسهيل الوصول إلى خدماتها، بما يدعم الشركات في مختلف مراحل تأسيس أعمالها وإدارتها وتوسيع نطاق عملياتها.

وتنظّم مؤسسة "أرسيت جلوبال" هذه الجوائز لتكريم المؤسسات المتميزة في مجال تجربة المتعاملين والابتكار. وشهدت نسخة عام 2026 مشاركة أكثر من 150 طلب ترشح من 24 دولة، تولّى تقييمها أكثر من 150 محكّماً مستقلاً من الخبراء والمتخصصين.

وتؤكد هذه الجوائز الثلاث التزام "راكز" بوضع المتعاملين في صميم عملياتها وتعزيز القيمة التي تقدمها لمجتمع الأعمال. فمن خلال مركز كومباس للأعمال، توسّع "راكز" نطاق دعمها للشركات ليتجاوز خدمات تأسيس الأعمال وحلول مساحات العمل، عبر توفير بيئة تتيح لرواد الأعمال الوصول إلى المعرفة وبناء شراكات استراتيجية واستكشاف فرص جديدة للنمو.

وبالتوازي مع جهودها المستمرة في التحول الرقمي، تسهم هذه المبادرات في ترسيخ مكانة "راكز" شريكاً استراتيجياً يضع احتياجات المتعاملين في مقدمة أولوياته، ويدعم نمو الشركات وازدهار اقتصاد رأس الخيمة.