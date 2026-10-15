منطقة الصحة والسلامة في ويتيكس 2026 تبرز دور الذكاء الاصطناعي بجودة الحياة والاستدامة

دبي في 15 أكتوبر/ وام / تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الدورة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس"، من 20 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.

وتشهد "منطقة الصحة والسلامة" في "ويتيكس 2026" مجموعة من الفعاليات والتحديات الطلابية والمسابقات والجلسات المتخصصة وورش العمل التفاعلية، للتعريف بدور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الصحة والسلامة والمرونة في بيئة العمل. وتستقطب المنطقة جهات حكومية رائدة في هذا المجال وكبرى الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب خبراء ومتخصصين من جميع أنحاء العالم، لاستعراض أبرز الحلول والتقنيات التي تضمن صحة وعافية جميع أفراد المجتمع وأعلى درجات جودة الحياة، ورفاهية وسلامة الموظفين وفق أعلى المعايير العالمية. وتتضمن المنطقة أيضاً مؤتمر الصحة والسلامة الذي يشارك فيه مجموعة من كبار التنفيذيين والخبراء العالميين.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" إن "منطقة الصحة والسلامة" في ويتيكس 2026 تعتبر ترجمة عملية لرؤية القيادة الرشيدة في جعل الإنسان محور التنمية المستدامة وجوهر استراتيجياتنا وانسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، وأهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030 ومنها الهدف 3 "الصحة الجيدة والرفاه"، تركز المنطقة على تمكين الأفراد والمؤسسات من تبني نمط صحي والتعريف بدور التقنيات المتقدمة ومنها الذكاء الاصطناعي في توفير بيئة أكثر إيجابية وسعادة في العمل والمنزل.

وأشار المشاركون في منطقة الصحة والسلامة إلى دور المعرض في استثمار البحث العلمي والابتكار وأحدث التقنيات للارتقاء برفاهية الإنسان وتعزيز جودة حياته.

وقال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: تعكس مشاركتنا في منطقة الصحة والسلامة ضمن معرض "ويتيكس" التزام بلدية دبي بمواصلة تطوير منظومة متقدمة ومستدامة للصحة والسلامة تضع الإنسان في صميم أولوياتها وتعتمد هذه المنظومة على توظيف أحدث التقنيات الذكية والحلول المبتكرة لتعزيز معايير الصحة والسلامة، ورفع كفاءة أنظمة الرقابة والتفتيش، بما في ذلك استخدام الأجهزة والمعدات الحديثة أثناء تنفيذ الزيارات التفتيشية على المنشآت والمباني.

وأضاف : كما تدعم المنظومة تبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية، لتوفير بيئة آمنة وصحية تعزز صحة أفراد المجتمع وجودة حياتهم. وتُمثل هذه المشاركة فرصة مميزة لتعزيز التواصل والتعاون وتبادل الخبرات، واستعراض أحدث التوجهات والممارسات في مجال الصحة والسلامة، إلى جانب إبراز دور الابتكار والتكنولوجيا في تطوير الحلول الوقائية ورفع كفاءة الأنظمة الرقابية ودعم اتخاذ القرارات الاستباقية القائمة على البيانات، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة دبي كمدينة أكثر صحةً وأمانًا واستدامةً، وأكثر جاذبية للعيش والعمل.

وقال سعادة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي: تمثل مشاركتنا في منطقة الصحة والسلامة ضمن معرض ويتيكس 2026 امتداداً لالتزامنا بتعزيز مفاهيم الوقاية والسلامة وجودة الحياة، وترسيخ بيئات عمل ومجتمعات أكثر أماناً واستدامة. ونؤمن بأن توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، إلى جانب تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمؤسسات، يسهم في تطوير منظومة استباقية تعزز الجاهزية، وتحمي الأرواح والممتلكات، وتدعم رؤية دبي في بناء مدينة أكثر أماناً، واستدامة، وجودةً للحياة.

وقال سعادة مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: تجسد مشاركتنا في منطقة الصحة والسلامة في "ويتيكس" رؤيتنا نحو منظومة إسعافية استباقية وموثوقة لإنقاذ الحياة، وتوجهنا الاستراتيجي في جعل المجتمع شريكاً فاعلاً في منظومة الاستجابة للطوارئ، انطلاقاً من إيماننا بأن الاستثمار في الإنسان لا يقتصر على صحته وسلامته، بل يشمل تمكينه بالمعرفة والمهارات التي تعزز قدرته على حماية نفسه ومن حوله والتصرف الصحيح في اللحظات الحرجة.

وأضاف: نسعى إلى ترسيخ الإسعافات الأولية باعتبارها مهارة حياتية وثقافة مجتمعية، وتحويل الوعي الإسعافي إلى معرفة قابلة للتطبيق في المنزل ومكان العمل والأماكن العامة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وجاهزية ومرونة في مواجهة الحالات الطارئة. فجاهزية المجتمع تمثل امتداداً لجاهزية منظومة الإسعاف، وكل فرد يمتلك المعرفة الصحيحة يمكن أن يكون حلقة مؤثرة في سلسلة إنقاذ الحياة. وتعكس مشاركة المؤسسة في "ويتيكس" التزامها بتعزيز الوقاية والجاهزية والمشاركة المجتمعية، ودعم توجهات دبي التي تضع الإنسان وسلامته وجودة حياته في صميم التنمية المستدامة.

وقال سعادة الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي: يسعدنا المشاركة في الفعاليات والابتكارات الطلابية والمسابقات والجلسات المتخصصة وورش العمل ومؤتمر الصحة والسلامة في "منطقة الصحة والسلامة" التي تقام ضمن معرض "ويتيكس" والتي تساهم في رفع مستوى الوعي حول معايير الصحة والسلامة وتستعرض أبرز الحلول والتقنيات التي تضمن صحة وعافية جميع أفراد المجتمع وأعلى درجات جودة الحياة.

وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، المشاركة في منطقة الصحة والسلامة: مع استمرار التطور التكنولوجي وتأثيره في مختلف جوانب حياتنا وأساليب عملنا، تؤدي الجامعات دوراً محورياً في تطوير البحث العلمي وابتكار الحلول وإعداد الأجيال القادمة لمواجهة التحديات الناشئة ومن خلال تواجدنا في منطقة الصحة والسلامة، نتطلع إلى تسليط الضوء على جهود جامعة أبوظبي في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار، ودورها في تعزيز صحة المجتمعات وقدرتها على مواجهة التحديات، بما يدعم رؤية دولة الإمارات طويلة المدى في مجالي الاستدامة وجودة الحياة.

وقال البروفيسور كريم شلي، رئيس الجامعة الكندية دبي: "تفخر الجامعة الكندية دبي بالمشاركة في منطقة الصحة والسلامة ضمن معرض "ويتيكس"، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات لمستقبل مستدام قائم على الابتكار، ويضع في مقدّمة أولوياته رفاه الإنسان، والرعاية البيئية، والقدرة على الصمود على المدى الطويل ومن خلال جمع المؤسسات الأكاديمية والقطاع الحكومي والقطاع الصناعي، يوفر "ويتيكس" منصة فاعلة لترجمة المعرفة والتقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، إلى حلول عملية تدعم المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، والاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031."

وقالت الدكتورة رانية دغيم، رئيسة قسم العلوم البيئية والاستدامة في كلية العلوم الطبيعية والصحية بجامعة زايد: تعكس مشاركتنا في معرض "ويتيكس" 2026 التزام كلية العلوم الطبيعية والصحية بتعزيز البحث العلمي والابتكار بما يسهم في مواجهة التحديات الواقعية. ومن خلال المشاريع البحثية التي يقودها أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، نسلّط الضوء على دور التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي، في دعم الاستدامة البيئية والسلامة والصحة وجودة الحياة، إلى جانب إتاحة الفرصة لطلبتنا لتحويل معارفهم وأعمالهم الأكاديمية إلى حلول عملية ذات أثر ملموس.

ويعتبر "ويتيكس" أحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم وأكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والطاقة النظيفة والمتجددة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والمركبات الكهربائية والقطاعات ذات الصلة.