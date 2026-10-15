حمدان بن زايد يطلع على مستجدات مشروع رأس الحكمة في جمهورية مصر العربية

القاهرة في 15 أكتوبر/ وام / زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مشروع رأس الحكمة في جمهورية مصر العربية، حيث اطلع سموه على مستجدات المشروع والتطورات التي يشهدها، والخطط المستقبلية الرامية إلى تطوير وجهة متكاملة تعزز مقومات الاستثمار والسياحة وجودة الحياة.

وكان في استقبال سموه كل من سعادة عبدالله الساهي، عضو مجلس إدارة مجموعة مدن القابضة، وسليمان السكسك، الرئيس التنفيذي لـ"مدن العالمية"، حيث جرى استعراض مستهدفات المشروع والجهود الرامية إلى ترسيخ مكانته ضمن أبرز المشاريع التنموية المتكاملة في المنطقة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز جاذبية الاستثمار.

وخلال الزيارة، زار سموه فندق بورتالونا رأس الحكمة، واطلع على مرافقه ودوره في إثراء تجربة الضيافة والسياحة ضمن المشروع.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان برؤية المشروع الطموحة وما يوفره من فرص اقتصادية واعدة تسهم في تحقيق قيمة طويلة الأمد، مؤكدا أهمية المشاريع الإستراتيجية الكبرى في استقطاب الاستثمارات النوعية ودعم التنمية المستدامة.

وتجسد الاستثمارات الإماراتية في جمهورية مصر العربية عمق العلاقات الأخوية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وما تتيحه من آفاق واسعة لتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري في القطاعات الحيوية، بما يعزز مكانة جمهورية مصر العربية وجهة رئيسية للاستثمار والسياحة في المنطقة.