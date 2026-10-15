سالم بن سلطان القاسمي: "الجائزة العربية للمسؤولية" منصة لترسيخ ثقافة الاستدامة والحوكمة المؤسسية

دبي في 15 أكتوبر/ وام / احتفلت الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة برعاية وحضور الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي بدورتها التاسعة عشرة، التي تنظمها الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات سنوياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وتُعَدُّ الجائزة أعرق منصة عربية موثوقة لتكريم التميّز في مجال الاستدامة، وتعزيز ثقافة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على مستوى المنطقة.

حضر الحفل، عدد من الشخصيات والمسؤولين وممثلي المؤسسات والجهات المشاركة، إلى جانب المكرّمين والفائزين بالجائزة.

وأكد الشيخ سالم بن سلطان القاسمي أن الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة تمثل منصة إقليمية رائدة للاحتفاء بالممارسات المؤسسية المتميزة، وتسليط الضوء على المبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزز دور المؤسسات في خدمة المجتمع وحماية البيئة وترسيخ مفاهيم الحوكمة والمسؤولية المجتمعية.

وقال الشيخ سالم بن سلطان إن دولة الإمارات، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، أرست نموذجاً متقدماً في دمج الاستدامة والمسؤولية المجتمعية ضمن مسارات التنمية الشاملة، انطلاقاً من إيمانها بأن التقدم الحقيقي لا يُقاس بالإنجازات الاقتصادية وحدها، بل يمتد ليشمل جودة الحياة، وصون الموارد الطبيعية، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.

وأضاف أن تكريم المؤسسات والمبادرات المتميزة في هذا المجال يعكس تنامي الوعي بأهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع، ويشجع على تبني حلول مبتكرة وممارسات مسؤولة تسهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والأبعاد الاجتماعية والبيئية.

وأشاد بالدور الذي تؤديه الجائزة في نشر أفضل الممارسات وتعزيز التنافس الإيجابي بين المؤسسات، بما يدعم مسيرة الاستدامة في المنطقة، ويعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للتميز والابتكار والتنمية المستدامة.

وقام الشيخ سالم بن سلطان القاسمي في ختام الحفل بتكريم الجهات والشخصيات الفائزة، تقديراً لإسهاماتها في دعم المسؤولية الاجتماعية وترسيخ ممارسات الاستدامة، وتحفيز المزيد من المبادرات التي تخدم الإنسان والمجتمع.