اختتام أعمال المؤتمر العالمي الثامن للجيوفيزياء الهندسية في جامعة الإمارات

العين في 15 أكتوبر/ وام / اختُتمت اليوم بمقر جامعة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين أعمال "المؤتمر العالمي الثامن للجيوفيزياء الهندسية"، الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين ونظمته الجامعة بالتعاون مع بلدية مدينة العين خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2026، تحت شعار "الجيوفيزياء من أجل مستقبل مستدام: الابتكار لتعزيز مرونة المدن والسياحة الجيولوجية".

وشهد المؤتمر على مدار ثلاثة أيام مشاركة واسعة من الخبراء والباحثين والأكاديميين والمتخصصين من مختلف دول العالم، حيث ركّزت الفعالية على الدور المحوري للعلوم الجيوفيزيائية في دعم خطط التنمية المستدامة، وتطوير البنية التحتية الذكية، وحماية البيئة.

كما شهد المؤتمر أجندة علمية غنية ومتنوعة شملت تنظيم 11 جلسة علمية متخصصة، وجلستين نقاشيتين، إلى جانب تقديم 3 محاضرات رئيسية ألقاها نخبة من الخبراء الدوليين، فضلاً عن 6 جلسات عرض للملصقات البحثية.

وسلّطت هذه الفعاليات الضوء على أحدث التطبيقات الجيوفيزيائية في مجالات الاستدامة البيئية، وإدارة الموارد الطبيعية، والسلامة الحضرية، وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى الآفاق الحديثة في استكشاف الفضاء.

وناقش المشاركون في الجلسات العلمية مجموعة واسعة من المحاور والبحوث المتخصصة، كان من أبرزها إدارة الموارد المائية الجوفية وتقييم المخاطر الزلزالية والجيولوجية.و تطوير تقنيات الاستكشاف الجيوفيزيائي الحديثة ودمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تحليل البيانات الجيولوجية والمعقدة و استعراض أحدث الأساليب العلمية لمراقبة البنية التحتية وتعزيز سلامة المنشآت والمدن المأهولة و تطبيقات الجيوفيزياء في استكشاف الفضاء، والطاقة الحرارية الأرضية، والهيدروجين الطبيعي كمصادر واعدة للطاقة النظيفة.

وأولت الأوراق البحثية المقدمة اهتماماً خاصاً بعدد من القضايا الوطنية ذات الأولوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مثل إدارة المياه الجوفية، ورصد النشاط الزلزالي، والكشف المبكر عن التجاويف الأرضية، وحماية التراث الجيولوجي؛ مما يعكس دور البحث العلمي الأكاديمي والمشاركات المؤسسية في دعم رؤى الدولة نحو بناء مدن مرنة ومستدامة.

وفي ختام المؤتمر، أشاد المشاركون بمستوى التنظيم والشراكة المثمرة بين جامعة الإمارات العربية المتحدة وبلدية مدينة العين، مؤكدين أن المخرجات والتوصيات التي أسفر عنها المؤتمر ستشكل رافداً مهماً لتعزيز الابتكار في التطبيقات الجيوفيزيائية ودعم متخذي القرار في مجالات التخطيط الحضري والاستدامة البيئية.