شرطة دبي تنظم مبادرة لدعم دمج أطفال متلازمة داون وتمكينهم

دبي في 15 أكتوبر/ وام / نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة بالإدارة العامة للنقل والإنقاذ، بالتعاون مع مجلس تمكين أصحاب الهمم ومجلس الروح الإيجابية، فعالية مجتمعية بعنوان "بأناملنا نبدع"، وذلك في جمعية الإمارات لمتلازمة داون، بهدف إسعاد الأطفال من ذوي متلازمة داون، وتنمية مهاراتهم الإبداعية والبدنية، وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة المجتمعية، بما يرسّخ قيم الدمج والتمكين وجودة الحياة.

وشهدت الفعالية حضور العقيد يحيى حسين محمد، مدير إدارة البحث والإنقاذ، والمقدم الدكتور أحمد فهم العبدولي، نائب مدير إدارة البحث والإنقاذ، وفاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، عضو مجلس تمكين أصحاب الهمم، والدكتورة منال جعرور، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون، إلى جانب عدد من المشاركين والمنظمين.

وتضمنت الفعالية برنامجاً متنوعاً من الأنشطة الترفيهية والرياضية والتفاعلية، استهل بعروض مميزة للفرقة الموسيقية لشرطة دبي، التي أضفت أجواءً من البهجة والسرور، إلى جانب تنظيم ورش تفاعلية صممت بما يتناسب مع قدرات الأطفال واهتماماتهم، بهدف تحفيز مهاراتهم الحركية والحسية والإبداعية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتشجيعهم على التعبير عن مواهبهم في بيئة محفزة وداعمة.

كما شهدت الفعالية تنظيم أنشطة رياضية وترفيهية شجعت الأطفال على الحركة والمشاركة والتفاعل الجماعي، بما يسهم في تنمية روح التعاون وتعزيز التواصل الاجتماعي لديهم، فيما اختُتمت الفعالية بتوزيع الهدايا التذكارية المتمثلة في دمية الشخصية الشرطية المحببة للأطفال "الشرطي منصور"، وسط أجواء من الفرح والسعادة.

وأكد العقيد يحيى حسين محمد، مدير إدارة البحث والإنقاذ، أن تنظيم فعالية "بأناملنا نبدع" يأتي انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة دبي على ترسيخ مسؤوليتها المجتمعية، وتعزيز المبادرات الإنسانية التي تستهدف أصحاب الهمم، وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة والفعاليات.

وقال إن اهتمام شرطة دبي بأصحاب الهمم يجسد نهجاً مؤسسياً راسخاً يقوم على تمكينهم ودمجهم في المجتمع، وتوفير بيئة إيجابية تحتضن قدراتهم ومواهبهم، ونحرص من خلال هذه المبادرات على تجاوز مفهوم المشاركة التقليدية إلى صناعة تجارب إنسانية هادفة تترك أثراً إيجابياً في نفوس الأطفال وأسرهم، وتعزز شعورهم بالانتماء والثقة بالنفس.

من جانبها، أكدت فاطمة بوحجير، أن فعالية "بأناملنا نبدع" تعكس حرص شرطة دبي على الوصول بمبادراتها المجتمعية إلى مختلف فئات المجتمع، لاسيما أصحاب الهمم، من خلال برامج نوعية تجمع بين الترفيه والتوعية وتنمية المهارات.

وقالت: نؤمن بأن لكل طفل موهبة تستحق الاكتشاف، وقدرة تستحق الدعم، وفرصة يستحق أن يحصل عليها. ومن هذا المنطلق، جاءت مبادرة "بأناملنا نبدع" لتكون مساحة مليئة بالمحبة والتفاعل والإبداع، نمنح من خلالها أطفال متلازمة داون الفرصة للتعبير عن أنفسهم وإبراز قدراتهم، ونشاركهم لحظات من السعادة التي تعكس جوهر العمل المجتمعي والإنساني".

وأضافت أن مجلس الروح الإيجابية يواصل، بالتعاون مع مختلف الإدارات العامة والشركاء الاستراتيجيين، تنفيذ المبادرات التي تعزز التلاحم المجتمعي، وترسخ ثقافة احترام التنوع وتكافؤ الفرص، مؤكدة أن "السعادة الحقيقية لا تكمن فقط في تنظيم الفعاليات، بل في الأثر الجميل الذي نتركه في حياة الآخرين، والابتسامة التي نرسمها على وجوههم".

وتأتي الفعالية في إطار تعزيز التعاون والشراكة بين شرطة دبي وجمعية الإمارات لمتلازمة داون، وتوحيد الجهود الرامية إلى دعم الأطفال وأسرهم، وتسليط الضوء على قدراتهم وإمكاناتهم، بما ينسجم مع توجهات إمارة دبي في بناء مجتمع دامج ومتماسك، يضع الإنسان وجودة حياته في مقدمة أولوياته.