بلدية أم القيوين تفتح التسجيل لتصاريح المخيمات الشتوية 2026-2027

أم القيوين في 15 أكتوبر/ وام / أعلنت بلدية أم القيوين عن فتح باب استقبال طلبات الحصول على تصاريح إقامة المخيمات الشتوية المؤقتة لموسم 2026-2027، في منطقتي الأقرن والثنية، خلال الفترة من 19 إلى 30 أكتوبر الحالي، وذلك في إطار جهودها لتنظيم موسم التخييم الشتوي وتوفير الخدمات والتسهيلات التي تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتعزز جودة حياتهم.

وقال أحمد طيب محمد، مدير قطاع النقليات والخدمات العامة في بلدية أم القيوين، إن البلدية استكملت استعداداتها لاستقبال طلبات التصاريح للموسم الجديد، مشيراً إلى منح الأولوية لأصحاب الهمم، وتخصيص مواقع للدوائر الحكومية الراغبة في إقامة مخيمات شتوية مؤقتة لموظفيها، بما يتيح لهم الاستمتاع بالأجواء الشتوية والطبيعة المميزة للإمارة.

وأوضح أن الحصول على تصريح المخيم الشتوي يتطلب تقديم نسخة سارية المفعول من جواز السفر الصادر من إمارة أم القيوين، وخلاصة القيد، وتعبئة طلب التصريح، لافتاً إلى أن مدة التخييم المسموح بها تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، فيما تبلغ رسوم إصدار التصريح 2000 درهم، إضافة إلى شيك تأمين مسترد بقيمة 10 آلاف درهم.

وأكد أن المخيمات الشتوية مخصصة للاستخدام العائلي فقط، ولا يجوز لأصحاب التصاريح تأجيرها أو السماح للغير باستخدامها، أو استغلالها في أي أنشطة تجارية، بما في ذلك تأجيرها للشركات أو الفنادق، وذلك التزاماً بالضوابط المنظمة لموسم التخييم الشتوي في الإمارة.