انطلاق جناح 971 من المجتمع بمشاركة 37 مشروعاً وطنياً في القرية العالمية

دبي في 15 أكتوبر/ وام / انطلقت فعاليات الدورة الثامنة عشرة لجناح "971 من المجتمع" الذي تنظمه وزارة تمكين المجتمع ضمن موسم القرية العالمية الحادي والثلاثين 2026–2027 بمشاركة 37 مشروعاً وطنياً لرواد الأعمال من الأسر الإماراتية حيث يوفر الجناح للمشاركين تجربة نوعية ومباشرة في السوق تتيح لهم عرض وتسويق منتجاتهم والتواصل مع زوار الجناح من مختلف الثقافات ما يعزز توسيع قاعدة عملائهم وتطوير مشاريعهم بما يدعم نموّها واستدامتها واستقلالهم اقتصادياً.

وقالت أحلام الأحمد مديرة إدارة التمكين الاجتماعي والاقتصادي في وزارة تمكين المجتمع: يأتي الجناح ضمن مسار واضح تقوده الوزارة للانتقال بأصحاب المشاريع من مرحلة الدعم إلى بناء مشروع قادر على النمو والاستمرار من خلال إتاحة فرص حقيقية لدخول السوق والوصول إلى جمهور أوسع وتطوير المهارات والأدوات التي تساعد أصحاب المشاريع على اتخاذ قرارات أفضل وتنمية وتنويع مصادر دخلهم.

وأوضحت أن برنامج تمكين رواد الأعمال من الأسر الإماراتية يمثل أحد المسارات الرئيسية ضمن البرنامج الوطني للتمكين "مدار" الذي أطلقته الوزارة للانتقال "من الرعاية إلى التمكين الاجتماعي والاقتصادي" مشيرة إلى أن "مدار رواد الأعمال من الأسر الإماراتية" يدعم أصحاب المشاريع في تطوير أعمالهم وتحويلها إلى قصص نجاح مستدامة بما يعزز استقلالهم الاقتصادي واستقرار أسرهم.

وأضافت أن جناح 971 من المجتمع يحظى بدعم إدارة القرية العالمية ويقدم تجربة تجمع بين عرض المنتجات والتفاعل المباشر مع الجمهور إلى جانب "مساحة مدار" المخصصة للفعاليات والأنشطة الفنية والترفيهية طوال الموسم بما يجعل الجناح مساحة للتجربة والتفاعل.

وأوضحت أن هذ الموسم شهد نمواً في المشاريع المشاركة إذ ارتفع عدد المحلات إلى 37 محلاً من بينها 24 علامة تجارية مسجلة لافتة إلى تنوع المشاريع التي تم استقطابها من مختلف إمارات الدولة وتصنيفها ضمن أكثر من 10 فئات تشمل: المأكولات والمشروبات العطور والبخور الأزياء والعبايات والخياطة تصنيع الأغذية والصناعات الإبداعية والتجميل وغيرها بما يتيح لكل مشروع مساحة مناسبة لإبراز هويته ومنتجاته وإثراء تجربة زوار الجناح.

وفي إطار دعم المشاريع ورفع قدرتها التنافسية عملت الوزارة على تطوير الهوية البصرية لعدد من العلامات التجارية المشاركة بالتعاون مع مصممين وفنانين وجهات متخصصة بما يواكب أساليب التسويق الحديثة ويعزز حضور المشاريع.

وقالت إن اختيار المشاركين للموسم الحادي والثلاثين استند إلى آلية تقييم متعددة المراحل لعدد 527 طلباً استقبلته الوزارة من خلال لجنة متخصصة في تقييم المشاريع ضمت 9 من الخبراء ورواد الأعمال مشيرة إلى أنه ضمن خطة الوزارة في تدريب ألف رائد أعمال من الأسر الإماراتية وبإشراف من وزارة الاقتصاد والسياحة فإن المشاركين في الجناح قد حصلوا على برامج تدريبية وتأهيلية بالتعاون مع عدد من الشركاء الإستراتيجيين من بينهم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومؤسسة عبدالله الغرير وأكاديمية الاقتصاد الجديد ومؤسسة الإمارات ومنصة نيول وشملت محاور التدريب: الثقافة المالية وريادة الأعمال والإرشاد إلى جانب تنمية مهارات التواصل وحل المشكلات وإدارة الموارد والالتزامات المالية واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بما يعزز جاهزيتهم لإدارة أعمالهم بكفاءة واستدامة.

كما يشهد جناح 971.. من المجتمع مشاركة ثلاث جهات في إطار رؤية الوزارة لتعزيز الشراكات المجتمعية وهي مركز غرس للتمكين الاجتماعي التابع لجمعية الفجيرة الخيرية وهيئة زايد لأصحاب الهمم ومجلس الإمارات للتنمية المتوازنة بما يجسد تنوع الفئات والمشاريع المستفيدة من فرص الدعم والتمكين التي يوفرها الجناح.