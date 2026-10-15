"دبي للطيران المدني" تحصد جائزة الإبداع في النقل عن نظام مراقبة مبتكر

دبي في 15 أكتوبر/ وام / حصدت هيئة دبي للطيران المدني جائزة الإبداع في النقل ضمن فئة الابتكار في إطار جائزة دبي للنقل المستدام التي تنظمها هيئة الطرق والمواصلات في دبي تقديراً لجهودها في توظيف التقنيات المتقدمة وتطوير حلول مبتكرة تعزز كفاءة العمليات الرقابية وترتقي بمستويات السلامة الجوية.

وجاء هذا الفوز عن "نظام المراقبة لهيئة دبي للطيران المدني" الذي يمثل حلاً تقنياً مبتكرا لمراقبة الأنشطة المرتبطة بالمجال الجوي من خلال منصة مركزية متكاملة تعمل على مدار الساعة وتستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة المراقبة ودعم العمليات الرقابية بما يسهم في رفع مستويات السلامة الجوية.

وأكد سعادة محمد عبدالله لنجاوي المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني أن هذا الإنجاز يعكس التزام الهيئة بتوظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في تطوير منظومتها التنظيمية والرقابية وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الطيران المدني.

وأعرب عن فخره بهذا التكريم الذي يجسد جهود الهيئة في تحويل الابتكار إلى حلول عملية تسهم في تعزيز كفاءة العمليات الرقابية والارتقاء بمستويات السلامة الجوية وقال: ونؤمن بأن توظيف التقنيات المتقدمة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي يمثل ركيزة أساسية في تطوير منظومة الطيران المدني ودعم جاهزيتها لمواكبة المتغيرات المستقبلية بما ينسجم مع رؤية دبي في ترسيخ مكانتها مركزا عالميا رائدا في قطاع الطيران.

وأضاف: نواصل الاستثمار في تطوير حلول مبتكرة تعزز كفاءة الأداء المؤسسي وتدعم دور الهيئة في تنظيم قطاع الطيران المدني والإشراف على أنشطته بما يواكب تطلعات دبي نحو الريادة والتميز.

ويعكس هذا الإنجاز توجه هيئة دبي للطيران المدني نحو تبني الحلول الذكية وتطوير أدوات الرقابة باستخدام التقنيات الحديثة بما يعزز فاعلية العمليات التشغيلية والرقابية ويدعم منظومة السلامة الجوية في إمارة دبي.

ويؤكد فوز الهيئة بهذه الجائزة أهمية الابتكار في تطوير العمل الحكومي ودوره في تعزيز كفاءة المنظومة التنظيمية لقطاع الطيران المدني بما يدعم استدامة نمو القطاع وتنافسيته ويسهم في ترسيخ مكانة دبي العالمية في مجال الطيران المدني.