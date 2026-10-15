مختبران بجامعة الشارقة يحصدان أعلى شهادة دولية للمختبرات الخضراء

الشارقة في 15 أكتوبر/ وام / احتفل مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وشركة "روش دياجنوستيكس الشرق الأوسط" وجامعة الشارقة بإنجاز بارز ضمن مبادرة "ماي جرين لاب - المختربات الخضراء" التي أطلقها "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار - سبارك" بالتعاون مع "روش" والشريك المنفذ "فارماتريد" وبالشراكة مع جامعة الشارقة بهدف تعزيز ممارسات الاستدامة في المختبرات البحثية والعلمية ودعم التحول نحو بيئات بحثية أكثر كفاءة واستدامة ومسؤولية بيئية.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لنجاح المبادرة في دعم مختبرين في جامعة الشارقة خلال رحلتهما للحصول على شهادة "ماي جرين لاب" الدولية، حيث حقق المختبران المستوى الأخضر وهو أعلى مستوى ضمن شهادة "ماي جرين لاب" بما يمثل محطة مهمة في التعاون بين الجهات الثلاث ونموذجاً عملياً للشراكات التي تجمع منظومات البحث والأكاديميات والصناعة لتحقيق أثر مستدام وقابل للقياس.

وكان مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وشركة "روش دياجنوستيكس الشرق الأوسط" والشريك المنفذ "فارماتريد" أطلقا البرنامج لدعم تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة داخل المختبرات البحثية والطبية حيث تم دعم المختبرين في جامعة الشارقة للعمل على استيفاء متطلبات الاعتماد الدولي وشملت رحلة البرنامج تحسين كفاءة استخدام الموارد والحد من الأثر البيئي للعمليات المختبرية وتعزيز إدارة الطاقة والمياه والنفايات والمشتريات وترسيخ ثقافة الاستدامة بين الباحثين وفرق العمل.

وأكد سعادة حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أن هذا الإنجاز يعكس الدور الذي يضطلع به المجمع في بناء شراكات تجمع المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والخبرات العالمية لتحويل الابتكار والاستدامة إلى نتائج عملية وملموسة.

وقال: يمثل حصول مختبرين في جامعة الشارقة على أعلى مستوى من شهادة "ماي جرين لاب" إنجازاً مهماً لهذه المبادرة ويؤكد ما يمكن تحقيقه عندما نجمع بين البحث العلمي والخبرة الصناعية والابتكار ضمن منظومة واحدة و نحن في "سبارك" نعمل على بناء شراكات لا تكتفي بوضع الطموحات بل تحولها إلى نماذج عملية قابلة للقياس والتوسع ونطمح إلى أن يكون هذا الإنجاز نقطة انطلاق لتوسيع ممارسات المختبرات المستدامة وتعزيز مكانة الشارقة كمركز إقليمي وعالمي للابتكار والبحث العلمي المسؤول بيئياً.

وقالت الدكتورة أسماء محمود فكري مدير الشراكات الحكومية والمؤسسية في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار والتي قادت البرنامج من جانب المجمع منذ إطلاق هذه المبادرة كان هدفنا أن تتجاوز الشراكة مفهوم التوعية بالاستدامة إلى تطبيق نموذج عملي يحقق نتائج واضحة وقابلة للقياس داخل بيئة البحث العلمي ووصول المختبرين إلى أعلى مستوى في شهادة "ماي جرين لاب" يعكس التزام جميع الشركاء والعمل المتواصل الذي تم على مدار رحلة البرنامج.

وأكد الدكتور معمر بالطيب نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا التزام جامعة الشارقة الراسخ بدمج الاستدامة في شتى برامجها وعملياتها الأكاديمية والبحثية مشيراً إلى أن نيل أعلى تصنيف في شهادة «ماي جرين لاب» يبرهن على ريادة الجامعة في مواءمة البحث العلمي المتقدم مع المسؤولية البيئية موضحاً أن هذا الاعتماد الدولي يعد تتويجاً لجهود فرق العمل البحثية في ترشيد الموارد والارتقاء بالممارسات المخبرية لتواكب أعلى المعايير العالمية لاسيما وأن منظومة البحث بالجامعة تشهد توسعاً نوعياً يضم 3 معاهد بحثية و88 مجموعة بحثية و12 مركزاً للتميز البحثي.

و استعرض الدكتور رفعت حمودي مدير معهد البحوث للعلوم الطبية والصحية الأبعاد العلمية والتشغيلية لهذا الاعتماد موضحاً أن تطبيق ممارسات "المختبر الأخضر" في بيئة المعهد التي تضم بنية تحتية بحثية متقدمة تشمل 3 مراكز بحثية متخصصة و30 مجموعة بحثية و21 مختبراً متخصصاً و14 منشأة وتسهيلاً مركزياً من بينها بنك الأنسجة ومختبرات التسلسل الجيني إلى جانب عشرات الباحثين والمشرفين وطلبة الدراسات العليا يُحدث نقلة نوعية في كفاءة وسلامة واستدامة الأبحاث الطبية الحيوية.