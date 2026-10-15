مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة يقدم أكثر من 25 فعالية متخصصة للجمهور

الشارقة في 15 أكتوبر/ وام / يفتح برنامج القصص المصورة في الدورة الرابعة من "مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة 2026" أكثر من 25 فعالية متخصصة أمام الجمهور ضمن مراحل صناعة القصة والشخصية من الرسم وكتابة السيناريو إلى التحريك والأداء وتقنيات التقاط الحركة وتجمع ورش العمل والدورات الاحترافية بين التعلم والتطبيق بقيادة فنانين وخبراء ينقلون خبراتهم وأساليب عملهم مباشرة إلى الجمهور.

ويقدم المؤتمر الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب من 22 إلى 25 أكتوبر الحالي في منطقة الجادة بالشارقة مساحة تجمع المبدعين والفنانين والمتخصصين والمواهب الصاعدة من المنطقة والعالم وتتيح للمشاركين التعلم مباشرة من محترفي الصناعة وتجربة أدوات وتقنيات مختلفة والتعرف إلى الأساليب التي تقف وراء تطوير الشخصيات والقصص وتحويلها إلى أعمال بصرية.

وفي ورشة "من فن القصص المصورة إلى المقتنيات" يستعرض هال لارين فنان القصص المصورة ومصمم المفاهيم والناشر في "ريبر كوميكس" المراحل التي تمر بها الشخصيات والأعمال المرسومة عند انتقالها من الصفحة إلى ألعاب ومجسّمات ونماذج ثلاثية الأبعاد والقرارات الإبداعية والإنتاجية المرتبطة بهذا التحول.

ويقود روب برات فنان التحريك والمخرج المخضرم في "ديزني" ورشة "تعلّم التحريك التقليدي" التي تتناول توظيف مبادئ التحريك المرسوم يدوياً في تطوير القصص المصورة ومن خلال الحركة والإيماءة وأداء الشخصيات يتدرب المشاركون على بناء وضعيات أكثر حيوية وشخصيات أكثر تعبيراً وتطوير السرد البصري المتسلسل.

وينضم برات إلى الفنان والكاتب والمخرج والمنتج شانون إريك دنتون في دورة احترافية بعنوان "الكتابة للرسوم المتحركة – من السيناريو إلى الشاشة" يتناول انتقال القصة المكتوبة إلى عمل متحرك وكيف تتغير تقنيات السرد لتلائم الشاشة من إيقاع القصة والحوار إلى السرد البصري وتطوير الشخصيات.

وتعرّف الجلسة المشاركين كذلك إلى طبيعة التعاون بين الكاتب وفناني اللوحات القصصية والمخرجين وفناني التحريك ومؤدي الأصوات والأدوار التي تتكامل في نقل العمل من السيناريو إلى صور وشخصيات متحركة.

وتقود مؤدية المشاهد الخطرة الممثلة لورين ماري كيم دورة احترافية بعنوان "فن المبارزة بالسيف الضوئي" مستندة إلى خبرتها ومن خلال عروض عملية للحركة والوضعيات وتصميم الحركات القتالية تشرح للمشاركين كيفية توظيف الفنون القتالية في التعبير عن الشخصية وبناء مشاهد قتال مقنعة بصرياً.

كما يقود الممثل ومدرب الحركة تيري نوتاري دورة احترافية بعنوان "أداء المخلوقات والتقاط الحركة" يستكشف خلالها كيفية تحويل الأداء الجسدي إلى حركة لشخصيات رقمية ويتناول من خلال عروض عملية أثر وضعية الجسد والتنفس والإيقاع في تشكيل حركة الكائنات غير البشرية إلى جانب تقنيات التقاط الحركة المستخدمة في نقل الأداء الحي إلى الرسوم المتحركة والإنتاج الافتراضي.

وتمنح الدورة الاحترافية بعنوان "في الرسم من محاكاة الشخصيات الحية" المشاركين فرصة التدريب على رسم عارضين بأزياء مستوحاة من القصص المصورة والثقافة الشعبية مع التركيز على الإيماءة والحركة والتكوين وتجسيد الشخصية من خلال الهيئة البشرية.

ويشرف برنارد تشانغ وكين لاشلي وإيريكا دورسو على إحدى الدورات الاحترافية فيما يقود أشرف غوري وشانون إريك دنتون وغاس فازكيز جلسة أخرى ويقدم الفنانين للمشاركين ملاحظات مباشرة على أعمالهم تساعدهم على تطوير تقنيات الرسم والسرد البصري.

ومن خلال هذه الجلسات وورش العمل يربط برنامج القصص المصورة بين المهارات والتخصصات التي تدخل في بناء القصة والشخصية ويتيح للمشاركين اختبار كيف يمكن لفكرة تبدأ على الورق أن تنتقل بين الرسم والكتابة والتحريك والأداء والإنتاج الرقمي وتتخذ أشكالاً إبداعية متعددة.