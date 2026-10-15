اللقب العالمي للجواد "إتش إم الشاهين" إضافة نوعية لإنجازات الفروسية الإماراتية

أبوظبي في 15 أكتوبر/ وام / احتفى الشيخ خليفة بن سلطان بن خليفة آل نهيان بالإنجاز العالمي للجواد الإماراتي "إتش إم الشاهين"، المملوك لهلال العلوي، بعد فوزه بكأس قطر العالمي للخيول العربية الأصيلة "الفئة الأولى"، ضمن مهرجان "قوس النصر الفرنسي" على مضمار باريس لونجشامب.

وجاء الاحتفال في أبوظبي بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والملاك ومربي الخيول، تقديراً لهذا الإنجاز الذي يجسد الحضور الإماراتي المميز في سباقات الخيول العربية الأصيلة العالمية.

وأكد سعادة فيصل الرحماني، رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربي" إفهار"، أن فوز الجواد الإماراتي، "إتش إم الشاهين" لهلال العلوي، بلقب كأس قطر العالمي للخيول العربية الأصيلة "الفئة الأولى"، إضافة كبيرة للإنجازات والنجاحات المتواصلة للفروسية الإماراتية في البطولات الخارجية.

وأوضح أن الخيول الإماراتية أكدت قدرتها على خوض المنافسة في البطولات العالمية، والوصول إلى المراكز الأولى بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، مشيرا إلى أن نخبة الملاك تتطلع إلى الفوز بلقب سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة" الفئة الأولى"، والتي تعتبر الأقوى عالميا، لما تمثله من إضافة نوعية إلى رصيد الإنجازات، لاسيما أن منافساته تشهد مشاركة نخبة الخيول والفرسان.

وقال هلال العلوي إن الإنجاز محطة نوعية في مسيرة الإسطبلات الوطنية، مشيداً بمبادرة الشيخ خليفة بن سلطان بن خليفة آل نهيان وحرصه على الاحتفاء بهذا الفوز العالمي، وما يمثله ذلك من تقدير لجهود الملاك والمدربين والعاملين في قطاع الفروسية.

كما كشف عن مشاركات مرتقبة للجوادين "إتش إم الشاهين" و"آر بي كينج ميكر" في عدد من السباقات المحلية والدولية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الإسطبلات الوطنية تواصل العمل على إعداد خيولها للاستحقاقات المقبلة، بهدف تحقيق نتائج جديدة تعزز مكانة الإمارات في سباقات الخيول العربية الأصيلة، ومواصلة الحضور على منصات التتويج في البطولات الكبرى.