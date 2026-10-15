ألكسندر زفيريف يتأهل إلى نصف نهائي بطولة شنغهاي للتنس

شنغهاي في 15 أكتوبر/ وام / تأهل الألماني ألكسندر زفيريف إلى الدور نصف النهائي لبطولة شنغهاي للتنس للماسترز فئة 1000 نقطة، المقامة في الصين، بعد فوزه اليوم على الأسترالي أليكس دي مينور بمجموعتين دون رد بواقع (6-4 و6-4).

كما بلغ الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا الدور ذاته، إثر انسحاب منافسه الفرنسي آرثر جيا للإصابة، وكانت النتيجة تشير إلى تقدمه (4-1) في المجموعة الأولى.

ويلتقي زفيريف في الدور نصف النهائي مع دافيدوفيتش فوكينا، في مواجهة يتنافس خلالها اللاعبان على بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

وتستكمل غداً الجمعة منافسات الدور ربع النهائي، حيث يلتقي الروسي دانييل ميدفيديف مع الأمريكي تومي بول، فيما يواجه الإسباني رافاييل جودار النرويجي كاسبر رود، لتحديد طرفي نصف النهائي الآخرين.