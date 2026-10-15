"فيفا" يوصي بتمويل قياسي تطوير كرة القدم ورفع دعم الاتحادات الوطنية إلى 25 مليون دولار

زيورخ في 15 أكتوبر/ وام / أوصى مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، خلال اجتماعه اليوم برئاسة السويسري جياني إنفانتينو في مقر الاتحاد بمدينة زيورخ، بأكبر زيادة في تاريخ تمويل تطوير كرة القدم، من خلال رفع إجمالي الاستثمارات المخصصة للاتحادات الوطنية والاتحادات القارية والأطراف المعنية إلى 6.35 مليار دولار أمريكي خلال دورة 2027-2030، مع زيادة الدعم المخصص لكل اتحاد وطني إلى 25 مليون دولار.

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم، على موقعه الرسمي، أن المقترح يأتي استناداً إلى العوائد التجارية القياسية التي حققتها بطولة كأس العالم 2026، ويهدف إلى تعزيز برامج تطوير كرة القدم في الاتحادات الوطنية الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً، إلى جانب دعم الاتحادات القارية والإقليمية، مع ربط التمويل بتطوير كرة القدم النسائية، ومسابقات الفئات السنية، والمشروعات طويلة الأجل، والبنية التحتية.

وأوضح أن اللجان المختصة ستستكمل إعداد الآليات التنفيذية، بما يشمل معايير الاستحقاق وآليات الصرف والرقابة والتدقيق، تمهيداً لعرضها على مجلس “فيفا” في اجتماعه المقبل المقرر في ديسمبر 2026، قبل إدراجها في التقرير السنوي لعام 2026، ورفعها لاعتمادها خلال كونغرس “فيفا” السابع والسبعين في مارس 2027، وفق الإجراءات المعتمدة.

وأكد إنفانتينو أن موارد “فيفا”، بما في ذلك احتياطياته المالية، تعود إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء، مشيراً إلى أن المقترح يعكس التزام الاتحاد بمواصلة الاستثمار في تطوير كرة القدم عالمياً، لافتاً إلى أن قيمة الدعم المخصص لكل اتحاد وطني ارتفعت منذ عام 2016 من مليون دولار إلى 25 مليون دولار.

وشهد الاجتماع أيضاً مناقشة عدد من ملفات الحوكمة، حيث تقرر تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الاتحادات القارية لدراسة الإطار التنظيمي للاتحاد الدولي واقتراح إصلاحات مستقبلية، كما كُلفت لجنة المسؤولية الاجتماعية بمراجعة جائزة فيفا للسلام، على أن تُعرض نتائجها في الاجتماع المقبل للمجلس.

وأشار “فيفا” إلى أن رئيسه تطرق إلى مشروع “فيفا فورورد إنتربرايز” الذي سبق سحبه نهائياً، مؤكداً الالتزام بعدم إعادة طرحه، مع الإقرار بوقوع أخطاء في إدارة الملف وآلية التواصل بشأنه.