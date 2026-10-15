"دبي للثقافة" تنظم النسخة الرابعة من "منتدى القوز للريادة الإبداعية" 30 أكتوبر

دبي في 15 أكتوبر/ وام / أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" عن تنظيم النسخة الرابعة من "منتدى القوز للريادة الإبداعية"، يومي 30 و31 أكتوبر الحالي، بشراكة إستراتيجية مع "الخياط أفنيو"، تحت شعار "آفاق إبداعية – إمكانيات تتجاوز الحدود"، بهدف استكشاف فرص النمو والاستثمار في الصناعات الثقافية والإبداعية، وتعزيز قدرة رواد الأعمال على تحويل أفكارهم إلى مشاريع مستدامة.

ويستضيف المنتدى، الذي يقام في "منطقة 57" بـ"الخياط أفنيو" في منطقة القوز الإبداعية، نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين والفنانين والمصممين وقادة القطاع الثقافي، لمناقشة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية وتأثيرها في مستقبل الأعمال الإبداعية، وبحث فرص التعاون والشراكات التي تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الإبداعي بدبي.

وأكدت خلود خوري، مدير إدارة التصميم في دبي للثقافة، أن المنتدى يمثل منصة تفاعلية تمكن المبدعين من تطوير مهاراتهم واختبار أفكارهم وتبادل الخبرات وبناء علاقات مهنية تدعم نمو مشاريعهم، مشيرة إلى أن نجاح الأعمال الإبداعية يتطلب فهم احتياجات السوق، وتطوير نماذج تشغيل مرنة، وتوظيف التكنولوجيا، والوصول إلى مصادر التمويل والشراكات المناسبة.

وأضافت أن المنتدى يعكس أهمية الاستثمار في الإبداع بوصفه محركا للفرص الاقتصادية، ويسهم في إعداد جيل من رواد الأعمال القادرين على المنافسة وابتكار حلول تستجيب لمتطلبات السوق.

ويتضمن برنامج المنتدى جلسات حوارية ونقاشية وومضات إبداعية تستعرض تجارب ناجحة في تأسيس المشاريع وتطوير العلامات التجارية، وتناقش الاستثمار في الإبداع ودور المجتمعات الإبداعية في دعم الاقتصاد الثقافي، والفرص المتاحة في قطاعات التصميم والإعلام والألعاب الإلكترونية، إلى جانب تأثير المنصات الرقمية في نمو الأعمال وتحويل الانتشار الجماهيري إلى عوائد اقتصادية مستدامة.

ويستضيف المنتدى رانيا المصري الخطيب، الرئيس التنفيذي لشركة "ذا غيفينغ موفمنت"، في جلسة حول تطوير العلامات التجارية المحلية وتوسيع أعمالها، تديرها المصممة والمعمارية الزينة لوتاه، فيما تستعرض الفنانة فايا يونان تجربتها في التمويل الجماعي للمشاريع الفنية، خلال جلسة تديرها بيرلانتا توبا.

وتشهد الومضات الإبداعية مشاركة راشد الملا، المؤسس والرئيس التنفيذي لعلامة "فريو"، والمصممة أمل البيتي، مؤسسة استوديو "تايني توستر"، ورائدة الأعمال الإماراتية أمل المري، الشريكة المؤسسة لشركة "إندبندنت فود كومباني"، إلى جانب باتريك عبدو وميتش عبدو، مؤسسي "ذا ميوزك باث"، لاستعراض تجاربهم في تأسيس المشاريع وتطويرها.

كما يشمل المنتدى المختبرات الإبداعية، التي تقدم ورش عمل تطبيقية ضمن ثلاثة مسارات رئيسية، تشمل الأعمال والعلامات التجارية، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، وتطوير الأفكار ومهارات التواصل، مع التركيز على التخطيط المالي وبناء الهوية التجارية وعرض المشاريع أمام المستثمرين.

ويشهد المنتدى تنظيم مسابقة القوز للريادة الإبداعية، المخصصة لرواد الأعمال والشركات الناشئة في مراحلها الأولى ضمن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، حيث يعرض المتأهلون مشاريعهم أمام لجنة تحكيم تضم خبراء ومستثمرين وشركاء المنتدى.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية للمسابقة 160 ألف درهم، موزعة بواقع 80 ألف درهم للمركز الأول، و50 ألف درهم للمركز الثاني، و30 ألف درهم للمركز الثالث، إلى جانب جوائز إضافية يقدمها شركاء المنتدى.