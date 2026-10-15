الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين تنطلق غداً بمباراتين بعد التوقف الدولي

أبوظبي في 15 أكتوبر/ وام / تنطلق غداً الجمعة منافسات الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بعد فترة التوقف الدولي، وتستمر حتى الأحد المقبل بإقامة 7 مباريات، فيما يشهد اليوم الأول مواجهتين.

ويلتقي الظفرة مع يونايتد عند الساعة 17:05 على استاد حمدان بن زايد، فيما يستضيف بني ياس فريق الوصل عند الساعة 19:45 على استاد بني ياس.

وتتواصل منافسات الجولة يوم السبت بمباراتين، تجمع الأولى النصر وحتا عند الساعة 17:05 على استاد آل مكتوم، فيما يلتقي شباب الأهلي مع العين عند الساعة 19:45 على استاد راشد، في أبرز مواجهات الجولة.

وتختتم الجولة يوم الأحد بثلاث مباريات، إذ يواجه خورفكان فريق الوحدة، ويلتقي كلباء مع الجزيرة عند الساعة 17:05 على استادَي صقر بن محمد القاسمي وكلباء على التوالي، فيما يلتقي الشارقة مع عجمان عند الساعة 19:45 على استاد الشارقة.

ويتصدر الجزيرة جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، متقدماً بفارق الأهداف على العين صاحب الرصيد نفسه، فيما يحتل شباب الأهلي المركز الثالث برصيد 10 نقاط، يليه الوصل رابعاً بالرصيد ذاته، ثم الشارقة خامساً برصيد 9 نقاط، ويأتي الوحدة وعجمان في المركزين السادس والسابع برصيد 9 نقاط لكل منهما.

ويشغل يونايتد المركز الثامن برصيد 7 نقاط، يليه النصر تاسعاً برصيد 5 نقاط، ثم كلباء وخورفكان برصيد 4 نقاط لكل منهما، فيما يحتل الظفرة وحتا المركزين الثالث عشر والرابع عشر برصيد 3 نقاط لكل منهما، ويقبع بني ياس في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.