غرفة الشارقة وليتوانيا تستعرضان آفاق التعاون في قطاعات الزراعة والخدمات اللوجستية

الشارقة في 15 أكتوبر/ وام / بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع سفارة جمهورية ليتوانيا لدى الدولة سبل توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز فرص الشراكة بين مجتمعي الأعمال في الجانبين مع التركيز على قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية بما يدعم تنمية التبادل التجاري ويفتح مجالات جديدة للتعاون بين الشركات في إمارة الشارقة وجمهورية ليتوانيا.

جاء ذلك خلال لقاء سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة سعادة إيرنيستاس ميتسوكوس سفير جمهورية ليتوانيا لدى الدولة والوفد المرافق له اليوم بمقر الغرفة بحضور عبدالعزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وتناول اللقاء فرص تعزيز العلاقات التجارية بين الشارقة وليتوانيا وتطوير قنوات التواصل بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة والغرفة التجارية الليتوانية تمهيداً لتنسيق زيارة مرتقبة لوفد من رجال الأعمال الليتوانيين إلى الإمارة خلال شهري مارس وأبريل 2027 بما يتيح استكشاف فرص التعاون المباشر والتعرف إلى مجالات الاستثمار المتاحة وبناء شراكات تخدم المصالح المشتركة للجانبين.

وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس أن دولة الإمارات وجمهورية ليتوانيا تجمعهما علاقات اقتصادية وتجارية متنامية تستند إلى اهتمام مشترك بتوسيع الشراكات والانفتاح على فرص جديدة للنمو والاستثمار مشيراً إلى أن تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين يشكل خطوة مهمة نحو استكشاف فرص جديدة للتبادل التجاري وتطوير شراكات نوعية تدعم المصالح الاقتصادية المشتركة وتتيح للشركات الاستفادة من الإمكانات المتاحة في أسواق البلدين.

وقال سعادة العويس إن غرفة الشارقة تواصل جهودها لتعزيز انفتاح الإمارة على الأسواق الدولية والاستفادة من علاقاتها الاقتصادية في استقطاب المزيد من الشراكات النوعية مشيراً إلى أن إمارة الشارقة تتمتع بمقومات اقتصادية متنوعة وفرص استثمارية في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية إلى جانب بنية تحتية متطورة ومناطق حرة توفر مزايا تنافسية للمستثمرين بما يتيح للشركات الليتوانية فرصاً للتوسع في الإمارة والانطلاق منها نحو أسواق المنطقة.

وأعرب وفد سفارة جمهورية ليتوانيا عن تقديره للتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة مشيداً بدورها في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوفير قنوات فاعلة للتواصل بين مجتمعات الأعمال مؤكداً أهمية توسيع مجالات التعاون مع إمارة الشارقة والاستفادة من الفرص التي توفرها في مختلف القطاعات الاقتصادية.

لفت إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين المؤسسات التجارية في البلدين بما يدعم بناء علاقات مباشرة بين الشركات ويتيح استكشاف فرص جديدة للتبادل التجاري والاستثماري معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم زيارة وفد الأعمال الليتواني المرتقبة إلى الإمارة في توسيع آفاق التعاون وتعزيز فرص الشراكة بين الشركات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الجانبان خلال اللقاء آليات تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وأهمية تعزيز تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة وتفعيل قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال بما يدعم تحديد مجالات التعاون ذات الأولوية ويفتح المجال أمام شراكات عملية بين الشركات في الشارقة وليتوانيا.