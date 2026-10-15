أبوظبي تستضيف البطولة العربية الـ31 للطائرة الشاطئية بمشاركة 5 منتخبات

أبوظبي في 15 أكتوبر/ وام / أعلن اتحاد الإمارات للكرة الطائرة تنظيم منافسات النسخة الـ31 من البطولة العربية للكرة الطائرة الشاطئية للرجال، على شاطئ البطين في أبوظبي، خلال الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر الحالي، بمشاركة 5 منتخبات هي الإمارات والبحرين ولبنان والعراق واليمن.

وتشهد البطولة منافسات بين المنتخبات المشاركة، بما يسهم في تعزيز انتشار الكرة الطائرة الشاطئية وتطوير مستواها الفني على الصعيد العربي، فيما تأتي استضافة أبوظبي للحدث ضمن جهود اتحاد الإمارات للكرة الطائرة لدعم اللعبة واستضافة البطولات الرياضية العربية.