مكتبة محمد بن راشد تشارك في إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026

دبي في 15 أكتوبر/ وام / تشارك مكتبة محمد بن راشد للمرة الأولى، بصفتها شريكا إستراتيجيا، في الدورة الثامنة من معرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026"، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر الحالي، لاستعراض خدماتها المعرفية والتقنيات المساعدة والمرافق المهيأة لأصحاب الهمم، إلى جانب تقديم أنشطة تفاعلية تعزز وصولهم إلى مصادر المعرفة ومشاركتهم في الحياة الثقافية.

وتسلط المكتبة، خلال مشاركتها، الضوء على مجموعاتها المعرفية المخصصة للمكفوفين وضعاف البصر، والتي تضم أكثر من 2500 كتاب مطبوع بطريقة برايل باللغتين العربية والإنجليزية، تغطي مجالات الأدب والعلوم والتاريخ والتربية وقصص الأطفال والمعارف العامة، إلى جانب الأجهزة المساعدة على القراءة والبحث عن المعلومات، وطابعة برايل لإنتاج المواد المطبوعة.

وتستعرض المكتبة خدماتها الرقمية التي تشمل أكثر من 10 آلاف محتوى صوتي، والكتب الإلكترونية والسمعية المتاحة عبر منصة «ليبي» (Libby)، فضلا عن الكتب بلغات عالمية متعددة ضمن مبادرة «عالم بلغتك»، بما يتيح للأعضاء الوصول إلى مصادر معرفية متنوعة وفق شروط العضوية.

وتعرف المكتبة زوار المعرض بمرافقها المصممة وفق متطلبات "كود دبي للبيئة المؤهلة"، والتي تشمل ممرات ومنحدرات مخصصة لمستخدمي الكراسي المتحركة، ولوحات إرشادية بطريقة برايل، وأنظمة إنذار صوتية ومرئية وكراسي إخلاء للطوارئ.

كما تبرز تجهيزاتها المراعية للاحتياجات الحسية والمعرفية، ومنها الكبسولات الحسية، وحصولها على اعتماد "جهة صديقة لذوي التوحد"، في إطار جهودها لتوفير بيئة ثقافية دامجة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع.

وتتضمن مشاركة المكتبة تنظيم تجارب تفاعلية تتيح للزوار طباعة أسمائهم بطريقة برايل باستخدام طابعة «إمبرنت برايل»، والتعرف على نماذج من الكتب المخصصة للمكفوفين وضعاف البصر، إلى جانب استعراض القصص والمحتويات الصوتية عبر شاشات العرض.

وتقدم المكتبة مواد تعريفية بطريقة برايل، وعروضا مرئية مصحوبة بالصوت والنصوص المكتوبة، للتعريف بخدماتها وآليات الاستفادة من مصادرها المعرفية، فضلا عن إطلاع الزوار على مزايا عضوية أصحاب الهمم وإجراءات التسجيل.

وتشمل المشاركة توزيع مجموعة من الكتب ضمن مبادرة «عالم يقرأ»، الهادفة إلى نشر ثقافة القراءة وتوسيع نطاق الوصول إلى المعرفة.