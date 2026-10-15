الإمارات لسباق الخيل تعلن مشاركة 88 خيلا في "التجريبي الثالث" بمضمار ميدان

دبي في 15 أكتوبر/ وام / أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل مشاركة 88 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة في 13 شوطا بالسباق التجريبي الثالث للموسم الجديد 2026-2027، على مضمار ميدان بدبي.

وأوضحت هيئة الإمارات لسباق الخيل في بيان لها اليوم، أن السباق الثالث أسفر عن مستويات مميزة ومنافسة كبيرة، لعدد 75 من الخيول العربية الأصيلة، من بينها 59 خيلا لم يسبق لها المشاركة في السباقات، و16 شاركت فيها، بينما تنافست 13 من الخيول المهجنة الأصيلة، بواقع 7 خيول لم يسبق لها المشاركة في السباقات، و6 شاركت فيها.

وقال راشد البلوشي، عضو لجنة المشرفين في هيئة الإمارات لسباق الخيل، إن تزايد أعداد الخيول المشاركة في السباق الثالث إلى 88 خيلا، بزيادة كبيرة عن السباقين الأول والثاني "41 خيلا"، يكتسب أهمية كبيرة نظرا للاهتمام الذي تحظى به السباقات من الملاك والمدربين والفرسان، والحرص على التعاون مع الهيئة في نجاحها، مشيرا إلى استمرار تنظيم السباقات التجريبية على مدار الموسم مع اقتراب انطلاق فعاليات السباقات المقررة في الموسم الجديد.