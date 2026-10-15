جامعة المدينة عجمان تدخل تصنيف QS العربي 2027 ضمن فئة 201–250

عجمان في 15 أكتوبر/ وام / سجّلت جامعة المدينة عجمان حضورها الأول في تصنيف QS العالمي للجامعات العربية لعام 2027، معززة بذلك مسيرتها الأكاديمية التي تستند إلى ركائز تستهدف تعزيز الارتقاء بالبيئة التعليمية والبحثية في الجامعة، وترسيخ مكانتها كصرح علمي رائد.

ونجحت الجامعة في حجز مقعد لها ضمن الفئة 201–250 من بين 325 جامعة في 20 دولة عربية، كما حققت المركز الـ19 على مستوى دولة الإمارات، والمركز الـ140 في غرب آسيا، فضلاً عن المركز الـ6 في نسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين.

كما حققت الجامعة المركز الـ15 في نسبة الطلبة الدوليين، والمركز الـ15في نسبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على الدكتوراه، في إنجاز يمثل محطة مهمة في مسيرة الجامعة الأكاديمية.

وأكدت جامعة المدينة عجمان، أن هذا الإنجاز يبرز الحضور الدولي المميز للجامعة، ويعكس كفاءة كوادرها الأكاديمية، كما يشكّل خطوة مهمة نحو مواصلة التطور، وتعزيز التميز الأكاديمي.