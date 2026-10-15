قرعة البطولة الخليجية لكرة اليد تضع الشارقة في المجموعة الأولى

المنامة في 15 أكتوبر/ وام / أوقعت قرعة البطولة الخليجية الثانية والأربعين للأندية لكرة اليد، التي سُحبت اليوم في العاصمة البحرينية المنامة، فريق الشارقة ممثل الإمارات في المجموعة الأولى، إلى جانب العربي القطري، والشباب البحريني، والمحيط السعودي.

وتقام البطولة في مملكة البحرين خلال الفترة من 21 إلى 30 نوفمبر المقبل، بمشاركة ثمانية أندية، فيما ضمت المجموعة الثانية أندية الأهلي البحريني، والريان القطري، وعُمان العُماني، والكويت الكويتي.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.

وتعد هذه المشاركة الثامنة للشارقة في البطولة، إذ سبق له الظهور في سبع نسخ، كان آخرها النسخة التاسعة والثلاثين التي أقيمت في البحرين، وأحرز خلالها الميدالية البرونزية، كما سبق له استضافة البطولة عام 2009.