الفجيرة تبحث مع مجلس الأعمال السنغافوري الإماراتي تعزيز الاستثمار والتجارة

الفجيرة في 15 أكتوبر/ وام / بحثت دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة مع مجلس الأعمال السنغافوري الإماراتي سبل تعزيز التعاون، واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية في القطاعات الحيوية بالإمارة، بما يدعم بناء شراكات بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.

جاء ذلك خلال استقبال الدائرة الدكتور براين شيغار، الرئيس الفخري وكبير مستشاري مجلس الأعمال السنغافوري الإماراتي، حيث تناول اللقاء آليات تنسيق الجهود وتطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص في الفجيرة وجمهورية سنغافورة، وفتح مجالات جديدة للاستثمار وتبادل الخبرات.

وأكد سعادة المهندس محمد عبيد بن ماجد، مدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، أن الإمارة حريصة على توسيع شراكاتها الاقتصادية الدولية، وتوفير بيئة أعمال جاذبة تدعم نمو الاستثمارات وتسهّل التدفقات التجارية، بما يواكب خطط التنمية الاقتصادية ويعزز مكانة الفجيرة مركزاً اقتصادياً ولوجستياً حيوياً في المنطقة.

وأشار إلى أهمية تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال، والتعريف بالفرص المتاحة في الإمارة، بما يسهم في تحويل مجالات الاهتمام المشترك إلى شراكات ومشروعات تدعم المصالح المتبادلة.

من جانبه، أشاد الدكتور براين شيغار بالتطور الاقتصادي والبنية التحتية المتقدمة في الفجيرة، مؤكداً اهتمام مجلس الأعمال السنغافوري الإماراتي بتعزيز العلاقات التجارية واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة، بما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون ويعود بالنفع على الجانبين.