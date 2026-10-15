نادي كلباء يكرّم أبطال الألعاب الفردية بعد حصد خمسة كؤوس وإنجازات دولية

كلباء في 15 أكتوبر/ وام / احتفى نادي كلباء الرياضي الثقافي بلاعبي الألعاب الفردية والأجهزة الفنية والإدارية، تقديراً للإنجازات التي حققوها على المستويين المحلي والدولي، وذلك خلال حفل أُقيم بحضور سعادة راشد سعيد بن فريش الكندي، رئيس مجلس إدارة النادي، وعدد من أعضاء المجلس، تقديراً للجهود المبذولة في تطوير الألعاب الفردية وتعزيز حضور النادي في مختلف المنافسات.

وشمل التكريم أبطال فريق الخماسي الحديث، الذين حققوا خمسة كؤوس في منافسات بطولة البياثل والترياثل والليزر رن التأهيلية للبطولة الآسيوية، التي شهدت مشاركة أكثر من 450 لاعباً من الأندية والأكاديميات، في إنجاز يعكس تميز لاعبي النادي وقدرتهم على المنافسة وتحقيق النتائج الإيجابية.

كما كرّم المجلس لاعبي الجودو، مانع الذعابي، بمناسبة حصوله على الميدالية الذهبية في بطولة الأندية، إلى جانب الميدالية البرونزية مع المنتخب الوطني، واللاعب راشد نعمتوف الذي أحرز الميدالية الذهبية مع منتخبنا الوطني في البطولة العربية المفتوحة للمنتخبات، التي أُقيمت في دولة الكويت، فيما نال اللاعب حميد الشامسي الميدالية البرونزية مع المنتخب في البطولة ذاتها.

وامتد التكريم إلى فريق الريشة الطائرة، تقديراً لإنجازاته المميزة، بعدما توّج بكأس المركز الأول في بطولة الدولة الرابعة للريشة الطائرة لفئات البراعم تحت 9 و11 و13 سنة، إلى جانب حصوله على المركز الثاني في البطولة المفتوحة لفئات تحت 15 و17 سنة والعموم.

وأشاد سعادة راشد سعيد بن فريش الكندي بالإنجازات التي حققها لاعبو النادي، مثمناً جهود اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، ومؤكداً أن مجلس الإدارة يعتز بما يقدمه أبناء مدينة كلباء من نتائج مشرفة، سواء عبر النادي أو من خلال مشاركاتهم مع المنتخبات الوطنية.

وأكد أن ما تحقق من إنجازات هو ثمرة العمل بروح الفريق الواحد، والتعاون بين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية ومجلس الإدارة، مشدداً على مواصلة دعم الألعاب الفردية والارتقاء بمستوياتها الفنية، بما يعزز حضور النادي في البطولات المحلية والدولية، ويسهم في رفد المنتخبات الوطنية بالمواهب المتميزة.

وفي ختام الحفل، كرّم مجلس الإدارة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية تقديراً لعطائهم وجهودهم، كما جرى تكريم السيد عبدالله علي البلوشي، عضو مجلس الإدارة ومدير الألعاب الفردية، تثميناً لجهوده المميزة ودوره في متابعة الألعاب الفردية ودعم مسيرتها وتحقيق أهدافها.