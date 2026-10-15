"مالية الفجيرة" تستعرض حلول الذكاء الاصطناعي لتطوير إدارة الوثائق

الفجيرة في 15 أكتوبر/ وام / استعرضت الدائرة المالية بحكومة الفجيرة أحدث الحلول الذكية في إدارة الوثائق والأرشفة الرقمية، وإمكانات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة العمل المؤسسي ودعم التحول الرقمي.

جاء ذلك خلال جلسة متخصصة بعنوان "من الأرشيف إلى الذكاء الاصطناعي"، نظّمها قسم نظم المعلومات بالدائرة بالتعاون مع شركة "Infasme"، وتناولت الحلول التقنية الداعمة لتطوير إدارة الوثائق والأرشفة الرقمية.

وتولي الدائرة اهتماما كبيرا بمواكبة التقنيات الحديثة واستكشاف تطبيقاتها في تطوير إجراءات العمل ورفع كفاءة إدارة المعلومات.