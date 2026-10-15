مؤتمر الفجيرة للغوص يعزز السلامة واعتماد مراكز الغوص والرقابة عليها

الفجيرة في 15 أكتوبر/ وام / اختتم مؤتمر الفجيرة للغوص، الذي نظمه نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع جمعية الإمارات للغوص، أعماله بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية المعنية بقطاع الغوص وعدد من مراكز، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة السلامة البحرية، وترسيخ أفضل الممارسات المهنية، وتطوير آليات التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالقطاع.

وأكد أحمد إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية أهمية الشراكة بين النادي وجمعية الإمارات للغوص في دعم وتطوير رياضة الغوص، مشيراً إلى ما تتمتع به إمارة الفجيرة من مواقع غوص متنوعة ومقومات بحرية وسياحية متميزة، الأمر الذي يستدعي تعزيز الجهود الرامية إلى حماية البيئة البحرية، والارتقاء بمستويات الأمن والسلامة، وضمان سلامة الغواصين وممارسي الأنشطة البحرية.

وأكد جمعة خليفة بن ثالث، رئيس جمعية الإمارات للغوص أهمية تكامل الجهود بين الجهات المعنية للارتقاء بقطاع الغوص، وتعزيزالالتزام بالمعايير والاشتراطات المعتمدة بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومستدامة لممارسة هذه الرياضة.

وقدم محمد جابر، أمين السر العام لجمعية الإمارات للغوص، عرضاً تفصيلياً حول إجراءات اعتماد مراكز الغوص، وآليات التفتيش والتدقيق المتبعة للتحقق

من استيفاء متطلبات الترخيص، موضحاً المعايير والاشتراطات المتعلقة بالأمن والسلامة، ودور هذه الإجراءات في رفع مستوى الجاهزية التشغيلية، وتعزيز الامتثال للأنظمة المعمول بها، والحد من المخاطر المحتملة، بما يضمن سلامة الغواصين والعاملين في القطاع.

وشهد المؤتمر جلسات تفاعلية ناقشت عددا من الموضوعات المتعلقة بإجراءات الترخيص والاعتماد، ومتطلبات السلامة، وآليات التفتيش والرقابة، والتحديات العملية التي تواجه العاملين في القطاع.