مركز التدخل المبكر بالشارقة ينظم فعالية توعوية بمناسبة يوم العصا البيضاء

الشارقة في 15 أكتوبر/ وام / احتفى مركز التدخل المبكر التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية اليوم بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء الذي يصادف الخامس عشر من أكتوبر من كل عام من خلال فعالية توعوية نظّمها في الجامعة الأمريكية بالشارقة تحت شعار "رؤية تتجاوز البصر" بهدف تعزيز وعي طلبة الجامعة وكادرها التعليمي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والتعريف بأهمية العصا البيضاء ودورها في دعم استقلاليتهم وتنقلهم الآمن إلى جانب ترسيخ أساليب التعامل الصحيحة معهم بما يسهم في بناء بيئة جامعية ومجتمعية أكثر وعياً وإتاحةً وشمولاً.

وقال محمد فوزي مدير مركز التدخل المبكر إن اليوم العالمي للعصا البيضاء يشكّل مناسبة متجددة للتذكير بأهمية بناء بيئة تحترم استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وتدعم حقهم في التنقل والوصول إلى المعلومات والخدمات والمشاركة المجتمعية مشدداً على أن الوعي الحقيقي لا يتحقق بالمعلومات وحدها بل يترجم إلى سلوك يومي مسؤول، وممارسات صحيحة ومبادرات تضع الإنسان وحقوقه واحتياجاته في مقدمة الأولويات.

وأكد أن احتفاء المركز باليوم العالمي للعصا البيضاء يأتي في إطار اهتمام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية المتواصل بتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والتعريف بحقوقهم وقدراتهم واحتياجاتهم مشيراً إلى أن التوعية تمثل خطوة أساسية نحو بناء مجتمع أكثر تفهماً وتقبلاً تتوافر فيه فرص المشاركة للجميع.

وأوضح أن تنظيم الفعالية في الجامعة الأمريكية بالشارقة يحمل أهمية خاصة نظراً إلى الدور الذي تؤديه الجامعات في إعداد الطلبة وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل مستقبلاً الأمر الذي يجعل من الضروري تزويدهم بالمعلومات الصحيحة حول الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وسبل التواصل والتعامل معهم وترسيخ ثقافة تقوم على الاحترام وتكافؤ الفرص وإزالة الحواجز التي قد تحد من مشاركتهم.

وتضمّنت الفعالية 6 أركان تفاعلية أتاحت للطلبة فرصة الانتقال من المعرفة النظرية إلى التجربة العملية والتعرف عن قرب إلى جوانب من الحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والتحديات التي قد تواجههم فضلاً عن استكشاف الممارسات والتقنيات التي تسهم في تيسير حياتهم وتعزيز مشاركتهم في مختلف المجالات.

وأعرب عدد من طلبة الجامعة الأمريكية بالشارقة الذين شاركوا في الفعالية عن تقديرهم لهذه المبادرة التوعوية مؤكدين أنها أتاحت لهم فرصة اكتساب معارف جديدة حول التحديات التي قد يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة البصرية في حياتهم اليومية والتعرف عملياً إلى دور العصا البيضاء والتقنيات المساندة في تعزيز استقلاليتهم وتيسير تنقلهم ووصولهم إلى المعلومات.