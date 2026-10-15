عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية كندا

أبوظبي في 15 أكتوبر/ وام / استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي أنيتا أناند وزيرة خارجية كندا.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومسارات التعاون المشترك وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

كما استعرض الجانبان الفرص المتاحة لتعزيز أطر التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، وغيرها من القطاعات التي تدعم الأولويات التنموية للبلدين.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي أنيتا أناند، مؤكداً أن العلاقات الإماراتية الكندية تشهد نمواً مستمراً في مختلف المجالات، مدفوعاً برغبة وإرادة مشتركة في تعزيز آفاق التعاون والشراكة بما يخدم الرؤى التنموية للبلدين ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي أنيتا أناند مجمل التطورات الإقليمية والأوضاع في المنطقة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.