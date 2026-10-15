معرض "ملامح فنية" بجامع الشيخ زايد بالفجيرة يجمع الفنون الإسلامية والرؤى الإبداعية المعاصرة

أبوظبي في 15 أكتوبر/ وام / ينظم مركز جامع الشيخ زايد الكبير معرض "ملامح فنية.. استلهامات من نور وسلام" في محطته الثانية بجامع الشيخ زايد الكبير في الفجيرة، مستعرضًا أعمالًا فنية أبدعتها طالبات كلية الفنون والصناعات الإبداعية في جامعة زايد، استلهمنها من مقتنيات الفنون الإسلامية المعروضة في متحف "نور وسلام" بقبة السلام في جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي.

ويتيح المعرض لأفراد المجتمع وزوار إمارة الفجيرة فرصة الاطلاع على أعمال تجسد التقاء عراقة الفن الإسلامي برؤى إبداعية معاصرة، في إطار جهود المركز لإبراز جماليات الإرث الحضاري الإسلامي وتعزيز الحوار الثقافي والتبادل المعرفي.

ويجسد المعرض التقاء الفنون الإسلامية العريقة بوسائل التعبير الفني المعاصر، من خلال أعمال تستلهم عناصرها البصرية والفكرية من مقتنيات متحف "نور وسلام"، وتقدم قراءات إبداعية جديدة لجماليات الفن الإسلامي وقيمه الحضارية. كما يتيح لضيوف الجامع فرصة استكشاف هذه الأعمال والتفاعل مع تجارب فنية تعكس استمرارية حضور الإرث الإسلامي في المشهد الإبداعي المعاصر وقدرته المتجددة على الإلهام.

ويتضمن المعرض مجموعة متنوعة من الإبداعات الفنية المعاصرة، تشمل لوحات مستوحاة من الفنون والزخارف الإسلامية، وتصاميم ثلاثية الأبعاد تجسد نماذج فنية ومعمارية إسلامية، إلى جانب أعمال تفاعلية ومشروعات للوسائط المتعددة توظف التقنيات الحديثة في تقديم عناصر الفن الإسلامي بأساليب مبتكرة، بما يبرز ثراء هذا الإرث وتنوعه عبر العصور.

ويعكس المعرض اهتمام المركز بتمكين الشباب وصقل مواهبهم الإبداعية، من خلال توفير منصة تتيح لهم التعبير عن رؤاهم الفنية المستلهمة من الحضارة الإسلامية. كما يسهم في تعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بموروثها الثقافي، وترسيخ الوعي بقيمه الجمالية والإنسانية، بما يدعم استمرارية حضوره وإثراء المشهد الثقافي المعاصر.

ويؤكد المعرض حرص مركز جامع الشيخ زايد الكبير على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية، بما يسهم في تشجيع الطلبة على الابتكار والإنتاج الفني المستلهم من الحضارة الإسلامية، ويفتح آفاقًا جديدة للتكامل بين المعرفة الأكاديمية والإبداع الثقافي.

ويواصل جامع الشيخ زايد الكبير في الفجيرة أداء دوره بوصفه وجهة ثقافية وحضارية إلى جانب رسالته الدينية، من خلال تقديم المبادرات والبرامج الثقافية والمعارض الفنية التي تثري تجربة ضيوفه، وتتيح لهم التعرف إلى الرسالة الثقافية والحضارية للجامع، وما يجسده من قيم التسامح والتعايش والتواصل الحضاري بين مختلف الثقافات.

ويأتي معرض "ملامح فنية.. استلهامات من نور وسلام" ضمن البرامج الثقافية التي يقدمها الجامع، بما يسهم في إثراء التجربة الثقافية والمعرفية لضيوفه، وتعزيز التعريف بجماليات الفنون الإسلامية من خلال أعمال فنية معاصرة مستوحاة من مقتنيات متحف "نور وسلام".

كما يقدم الجامع جولات ثقافية متخصصة باللغتين العربية والإنجليزية، يطلع الضيوف خلالها على جماليات العمارة الإسلامية ودلالاتها الفنية والحضارية، ويتعرفون إلى رسالة الجامع ودوره في مد جسور التواصل بين الثقافات.

ويُتاح المعرض لضيوف الجامع خلال ساعات الزيارة المعتمدة، بما يتيح لأفراد المجتمع وضيوف إمارة الفجيرة الاطلاع على الأعمال الفنية المشاركة والاستفادة من مضامينها الثقافية والمعرفية، وذلك من السبت إلى الخميس من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 8 مساءً، ويوم الجمعة من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 12 ظهرًا، ومن الساعة 2:30 ظهرًا إلى الساعة 8 مساءً.