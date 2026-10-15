"إيسيسكو" تنظم منتدى الأسرة الإقليمي 2026 بالشارقة

الشارقة في 15 أكتوبر/ وام / تنظم منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" يومي 28 و 29 من أكتوبر الحالي "منتدى الإيسيسكو الإقليمي للأسرة 2026" تحت شعار "الأسرة.. توازن يصنع المستقبل" بمقر المكتب الإقليمي للمنظمة في الشارقة بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء والأكاديميين وممثلي المؤسسات الحكومية والتنموية والثقافية.

ويأتي تنظيم المنتدى في إمارة الشارقة انطلاقاً من الاهتمام المتنامي بقضايا الأسرة ومستقبل الأجيال وفي سياق المكانة التي تحظى بها الإمارة بوصفها مركزاً للمعرفة والثقافة والحوار المجتمعي وما توليه من عناية بالأسرة باعتبارها محوراً رئيسياً في التنمية الإنسانية والاجتماعية بما ينسجم مع الرؤية التنموية والثقافية التي أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والقائمة على الاستثمار في الإنسان وترسيخ القيم الأصيلة وتعزيز دور المؤسسات التعليمية والثقافية والمجتمعية في بناء أجيال واعية ومؤهلة للمستقبل.

ويمثل المنتدى منصة إقليمية للحوار وتبادل الرؤى والخبرات حول مستقبل الأسرة في ظل المتغيرات المعاصرة من خلال مناقشة التحديات والفرص التي تفرضها التطورات التكنولوجية والتحولات الاجتماعية والثقافية واستشراف السبل الكفيلة بتحقيق التوازن بين الاستفادة من منجزات العصر الرقمي والمحافظة على الهوية الوطنية والثقافية والمنظومة القيمية التي تشكل أساس الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي.

ويسعى المنتدى إلى بلورة رؤى ومقاربات عملية تسهم في تعزيز جودة الحياة الأسرية والرفاه المجتمعي ودعم دور الأسرة في تحقيق التنمية المستدامة إلى جانب تشجيع المبادرات والشراكات النوعية بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية والبحثية والثقافية والتنموية بما يفتح آفاقاً جديدة لتطوير السياسات والبرامج الداعمة للأسرة وتمكين أفرادها من مواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز قدرتهم على المشاركة الفاعلة في بناء مجتمعات أكثر توازناً واستقراراً واستدامة.

ويوفر المنتدى فرصة لتعزيز الحوار بين صناع القرار والمؤسسات المعنية بالتنمية الأسرية والخبراء والباحثين واستكشاف مجالات التعاون المشترك لتطوير برامج ومبادرات تسهم في حماية التماسك الأسري وترسيخ الهوية الثقافية ورفع مستويات الوعي والمعرفة وتوفير بيئات داعمة لنمو الأطفال والشباب وتعزيز المشاركة المجتمعية والمسؤولية المشتركة في بناء مستقبل أكثر استقراراً واستدامة.

ويؤكد انعقاد المنتدى في الشارقة أهمية التكامل بين الجهود الإقليمية والوطنية في دعم الأسرة والاستفادة من الدور الذي تضطلع به منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" في تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات التربية والعلوم والثقافة وتوظيف هذه المجالات في معالجة القضايا المجتمعية وتعزيز التنمية الإنسانية المستدامة.