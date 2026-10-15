معهد "ويفو" يتوقع نمو اقتصاد النمسا 0.9% في 2026

فيينا في 15 أكتوبر/ وام / توقع معهد البحوث الاقتصادية "wifo"، استمرار تعافي اقتصاد النمسا بشكل تدريجي، وتنبأ بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% خلال العام الحالي 2026، بالرغم من ضغوط ارتفاع أسعار الطاقة، مدفوعاً بتحسن قطاعي الصناعة والصادرات.

وأوضح المعهد الاقتصادي، خلال عرض توقعاته الفصلية، أن الصناعة أصبحت المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في النمسا خلال العام الحالي، مستفيدة من تحسن النشاط الصناعي في ألمانيا وشرق أوروبا، وتوقع التقرير تسارع وتيرة نمو اقتصاد النمسا، ورفع تقديراته إلى 1.3% للعام المقبل 2027.

وسلط التقرير الضوء على التأثير السلبي لاستمرار ارتفاع التضخم في النمسا، ما يحد من انعكاس التعافي الاقتصادي بشكل إيجابي على معيشة الأفراد، وتوقع ارتفاع معدل التضخم إلى نسبة تتراوح ما بين 3.1 إلى 3.3 % للعام الحالي، وبلوغ معدل البطالة نسبة 7.6%، قبل التراجع تدريجياً إلى نحو 7.3% في 2027.