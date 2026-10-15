جامعة الشارقة تستعرض منظومتها في الدمج خلال إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026

الشارقة في 15 أكتوبر/ وام / تشارك جامعة الشارقة بصفتها شريكًا إستراتيجيًا في فعاليات معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026 والذي سيقام خلال الفترة من 19 وحتى 21 أكتوبر الحالي حيث تأتي المشاركة من خلال مركز الموارد لذوي الإعاقة.

وستشهد المشاركة توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الجامعة والمعرض بهدف تعزيز افاق التعاون المستقبلي إلى جانب عرض منظومة الدمج المتكاملة وأبرز ممارسات الجامعة في مجال التعليم الشامل والخدمات الأكاديمية والتقنية التي يقدمها المركز واستعراض مشاريع الطلبة الابتكارية وقصص النجاح مع تسليط الضوء على تجربة الطلبة من ذوي الإعاقة الأكاديمية منذ بداية مسيرتهم الجامعية وصولًا إلى التخرج والتأهيل للانخراط في المسار المهني إلى جانب إتاحة فرص للتواصل بين الطلبة والباحثين ونخبة من المؤسسات والخبراء والشركاء من مختلف القطاعات وعرض فرص تدريبية للطلبة.