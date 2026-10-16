مضمار أبوظبي للسباق يعلن اكتمال الاستعدادات لانطلاق الموسم الجديد

أبوظبي في 16 أكتوبر/ وام / أعلن مضمار أبوظبي للسباق، اكتمال استعداداته لانطلاق موسم السباقات 2026-2027، اعتباراً من 22 أكتوبر الحالي، عبر 14 أمسية سباق، يتصدرها كأس صاحب السمو رئيس الدولة في 12 ديسمبر 2026، وكأس أبوظبي الذهبي في 7 فبراير 2027.

وأوضح في بيان، اليوم، أن الموسم يأتي ضمن احتفالات اليوبيل الذهبي، بمناسبة مرور خمسين عاماً على إرث الفروسية الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، عام 1976، مؤكداً مكانة مضمار أبوظبي كأحد مكونات "ساحة الخيل" الوجهة المتكاملة لرياضة الفروسية.

وأشار إلى أن برنامج كل أمسية يضم 7 أشواط، منها 5 للخيول العربية الأصيلة وشوطان للخيول المهجنة الأصيلة، حيث ينطلق الشوط الأول في الخامسة مساءً، وتتواصل الأشواط بفاصل 30 دقيقة، على أن يقام الشوط الأخير في الثامنة مساءً.

وأضاف أن تذاكر فئة الدخول المميز تتيح للضيوف متابعة السباقات من الحديقة المطلة على المضمار وخط النهاية، والمشاركة مجاناً في مسابقة "توقع وأربح" للفوز بجوائز عبر توقع الخيول الفائزة.

وقال علي الشيبة، المدير العام لنادي أبوظبي للفروسية ومضمار أبوظبي للسباق، الرئيس التنفيذي لساحة الخيل، إن الموسم سيشهد الاحتفال بخمسين عاماً من إرث الفروسية في أبوظبي، مؤكداً أن أمسيات الغروب توفر تجربة مميزة لعشاق سباقات الخيل والزوار الجدد، معرباً عن أمله في أن يسهم الإقبال الجماهيري في تعزيز الاهتمام برياضة سباقات الخيل في الإمارة.