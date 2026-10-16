إعلان قائمة الفنانين والمواقع الرئيسية في النسخة الثانية من بينالي أبوظبي للفن العام

أبوظبي في 16 أكتوبر / وام / كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عن قائمة الفنانين المشاركين والمواقع الرئيسية المستضيفة للنسخة الثانية من "بينالي أبوظبي للفن العام".

ويقام بينالي أبوظبي هذا العام تحت الإدارة الفنية لإلفيرا ديانغاني أوسيه، التي تشغل أيضاً منصب المديرة الفنية لمتحف "زيتز موكا" للفن المعاصر في كيب تاون، جنوب أفريقيا، حيث يسعى إلى دمج الفن في نسيج الإمارة ليصبح جزءاً أصيلاً من الأماكن العامة ومشهدها الثقافي.

وتنطلق فعاليات هذه النسخة في مدينة العين بتاريخ 23 أكتوبر الجاري، تليها أبوظبي في 15 نوفمبر 2026، تحت عنوان "بيت: قاموس لمفهوم المكان المشترك"، مستكشفةً مفهوم "البيت" الذي يتجاوز كونه مكاناً ثابتاً أو هويةً واحدة، ليعكس حس الانتماء والتواصل والروابط الإنسانية المشتركة.

ومن خلال أعمال فنية مصممة خصيصاً لمواقعها، وممارسات فنية قائمة على البحث، ولقاءات مجتمعية تعزز التواصل بين الفن والمجتمع، يوّلي بينالي أبوظبي أهمية التفاعل المستدام، داعياً الجمهور إلى استكشاف الأعمال الفنية والمشاركة في حوارات تساهم في بناء روابط ذات معنى بين الفنانين والمجتمعات والأماكن العامة.

وتجمع دورة 2026–2027 نخبة من أبرز 21 فنانًا وفنانة من دولة الإمارات والمنطقة والعالم، ممن يقدمون أعمالًا فنية في الأماكن العامة تستكشف المشاهد الحضرية، والذاكرة الجماعية، والثقافة المادية، والمشاركة المجتمعية، من خلال أعمال واسعة النطاق وتفاعلية ومتعددة الحواس.

تجمع قائمة الفنانين المشاركين نخبة من الفنانين الإماراتيين والعالميين البارزين، من بينهم: أكرم زعتري، وأسونثيون مولينوس غوردو، وبلاكستارلاينز، وسيليست بورسييه-موجنو، وإيلينا ديل ريفيرو، وإبراهيم ماهاما، وإيفان ارغوتي، وجان ماري أبريو، وكابواني كيوانغا، وخالد البنا، ولور بروفوست، ومارينيلا سيناتوري، ومبارك بوحشيشي، ومرسيدس أزبيليكويتا، وناري وارد، ورينا سايني كالات، وروضة المزروعي، وشما ال حامد، وسيرج أتوكوي كلوتي، وفيكا باتشيكو، وينكا شونيبار.

وعلى امتداد أبوظبي والعين، تتوزع فعاليات البينالي على مجموعة من المواقع العامة والثقافية، بما في ذلك المنطقة الثقافية في السعديات (الحديقة ما بين متحف زايد الوطني واللوفر أبوظبي)، وميناء زايد، وسوق الميناء، وميزا، وحد السعديات، ومواقع مختارة في العين، بما يدمج الفن المعاصر في النسيج الحضري والثقافي المتنوع للإمارة.

وانطلاقاً من النجاح الذي حققته النسخة الافتتاحية من بينالي أبوظبي للفن العام خلال عامي 2024-2025 تحت شعار "للعامّة"، تؤكد النسخة الثانية التزام دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بمواصلة حماية التراث الثقافي للإمارة وصونه والترويج له، إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ إرث إبداعي يستشرف المستقبل.