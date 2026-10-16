أبطال الجوجيتسو: بطولة خالد بن محمد بن زايد أفضل إعداد لـ”عالمية أبوظبي” للمحترفين

أبوظبي في 16 أكتوبر /وام/ أكد أبطال جوجيتسو متوجون في الجولة الختامية من النسخة الثالثة لبطولة الشيخ خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، أن البطولة تعد محطة رئيسية للاستعداد لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، المقررة في نوفمبر المقبل، من خلال إتاحة الفرصة لتقييم المستوى الفني، وتصحيح الأخطاء، وتعزيز الجاهزية للاستحقاقات المقبلة.

وأوضحوا أن البطولة أسهمت في تطوير الأداء واكتساب الخبرات عبر منافسات قوية، بما يدعم طموحاتهم لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في البطولات المقبلة، وفي مقدمتها بطولة أبوظبي العالمية.

وقال محمد الشامسي، لاعب نادي بني ياس والمتوج بالميدالية الذهبية، إن المنافسات اتسمت بالقوة، لا سيما في الجولة الأخيرة، معرباً عن تطلعه لإحراز الميدالية الذهبية أيضاً في بطولة أبوظبي العالمية، مشيداً بدعم إدارة النادي والجهاز الفني، رغم التحديات المرتبطة بالدراسة الجامعية.

من جانبه، أعرب محمد حافظ، لاعب نادي الظفرة، عن سعادته بإحراز الميدالية الفضية في الجولة الختامية، إلى جانب حصده ميداليات متنوعة طوال الموسم، مؤكداً أن البطولة تمثل أفضل إعداد لبطولة العالم، لما توفره من فرصة لاكتساب الخبرة وتقييم المستوى بين المشاركات الدولية، وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى تطوير.

وأكدت شهد خالد، لاعبة نادي بني ياس، حرصها على المشاركة في جميع جولات البطولة منذ انطلاق الموسم، والمحافظة على وجودها على منصة التتويج، مشيرة إلى أن المنافسات أسهمت في تطوير مستواها الفني، من خلال تصحيح الأخطاء والاستعداد بصورة أفضل لبطولة العالم.

و أعربت عائشة محمد الجنيبي، المتوجة بالميدالية الفضية، عن فخرها بتحقيق المركز الثاني بعد منافسة قوية، مؤكدة عزمها على مواصلة تطوير مستواها والعودة إلى منصات التتويج في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

وقال حمدان أحمد عبد الحق، لاعب نادي بني ياس والحاصل على برونزية وزن 50 كجم تحت 18 عاماً، إن أجواء البطولة اتسمت بالحماس، معرباً عن تطلعه لتقديم مستويات أفضل في الموسم المقبل من خلال تكثيف التدريبات والمحافظة على الوزن، مشيراً إلى أنه يتدرب مع شقيقه هزاع الذي ينافس في الفئة نفسها، بما يسهم في تبادل الخبرات ورفع الجاهزية.

من جانبه، أكد هزاع أحمد عبد الحق، المتوج بذهبية وزن 50 كجم تحت 18 عاماً، تطلعه إلى مواصلة تحقيق الإنجازات والفوز بالميداليات الذهبية في بطولة العالم، مشيراً إلى أن لاعبي النادي يواصلون استعداداتهم للاستحقاقات المقبلة، ومشيداً بدور البطولة في تعزيز التقارب بين اللاعبين ورفع مستوى المنافسة.