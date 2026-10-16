جودار أصغر المتأهلين إلى نصف نهائي شنغهاي للتنس وميدفيديف يواصل التألق

شنغهاي في 16 أكتوبر /وام/ بلغ الإسباني رافاييل جودار الدور نصف النهائي من بطولة شنغهاي للأساتذة فئة "ATP Masters 1000"، للمرة الأولى في مسيرته، بعدما تغلب اليوم على النرويجي كاسبر رود بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع (4-6، 6-4، 6-3)، ليصبح أصغر لاعب يبلغ هذا الدور في تاريخ البطولة.

وأقيمت مباراتا الدور ربع النهائي على الملعب الرئيسي (Stadium Court) في مركز تشيتشونغ فورست الرياضي للتنس بمدينة شنغهاي الصينية.

واحتاج جودار إلى ساعتين و20 دقيقة لحسم المواجهة، بعدما حول تأخره بمجموعة إلى فوز مستحق، مستفيداً من كسر إرسال منافسه في المجموعتين الثانية والثالثة، ليواصل سلسلة عوداته القوية في البطولة، محققاً انتصاره الرابع توالياً بعد خسارة المجموعة الأولى.

وفي المباراة الثانية، تأهل الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف الخامس، إلى الدور نصف النهائي إثر فوزه على الأمريكي تومي بول، بمجموعتين مقابل مجموعة، بنتيجة (6-3، 1-6، 6-3)، ليضرب موعداً مع جودار في مواجهة مرتقبة على بطاقة التأهل إلى النهائي.

وتتواصل منافسات البطولة غداً السبت بإقامة مباراتي الدور نصف النهائي، حيث يلتقي الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الأول، مع الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا، المصنف الخامس والعشرين، فيما يواجه رافاييل جودار، المصنف الثاني عشر، الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف الخامس.