مصرف الإمارات المركزي يشارك في لقاء محافظي البنوك المركزية للشرق الأوسط وآسيا الوسطى

بانكوك في 16 أكتوبر /وام/ شارك سعادة إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في لقاء عمل محافظي البنوك المركزية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وذلك ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي 2026 المنعقدة في بانكوك.

وتناول اللقاء تبادل الرؤى والخبرات بشأن إدارة السياسة النقدية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وسبل احتواء التضخم ودعم النشاط الاقتصادي إلى جانب تعزيز قدرة البنوك المركزية على مواجهة الصدمات الاقتصادية والتعامل مع المتغيرات في الأسواق العالمية.

ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين البنوك المركزية بما يدعم استقرار الأنظمة المالية ويسهم في ترسيخ أسس النمو الاقتصادي المستدام.