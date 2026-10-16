اتحاد الكرة يعتمد قائمة منتخب الإمارات المشارك في كأس الخليج لقدامى اللاعبين

دبي في 16 أكتوبر/ وام / اعتمد اتحاد الإمارات لكرة القدم قائمة منتخب الإمارات المشارك في بطولة كأس الخليج العربي لقدامى اللاعبين، التي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 30 أكتوبر الجاري إلى 5 نوفمبر المقبل، بمشاركة 8 منتخبات موزعة على مجموعتين، وفقاً لتوزيع مجموعات النسخة الـ27 من كأس الخليج العربي التي اختتمت مؤخراً في جدة.

ويلعب منتخب الإمارات في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات قطر والبحرين واليمن.

وعين الاتحاد المدرب الوطني عيد باروت لقيادة المنتخب في البطولة، وعدنان الطلياني مشرفاً، وعبدالقادر حسن مديراً، فيما يضم الجهاز الفني جمعة مطر مساعداً للمدرب، وعلي عاشور مدرباً لحراس المرمى، وأيمن النوبي مدرباً للياقة البدنية.

وتأتي المشاركة في إطار حرص اتحاد الإمارات لكرة القدم على الحضور في التجمعات الخليجية التي تعزز أواصر المحبة والأخوة بين نجوم كرة القدم الذين سبق لهم المشاركة في دورات كأس الخليج العربي.

وتضم القائمة 23 لاعباً هم: ماجد ناصر، ووليد سالم، ومحمود الماس، وأحمد خميس، وعبدالله مال الله، وعبدالرحيم جمعة، وبشير سعيد، وفهد مسعود، وفيصل خليل، وحسن علي إبراهيم، وهلال سعيد، وإسماعيل مطر، وجمعة خاطر، ومحمد سرور، ومهند العنزي، وراشد عبدالرحمن، وسعيد الكاس، وسيف محمد، وسالم خميس، وسبيت خاطر، وسلطان الغافري، ووليد عباس، ويوسف جابر.

ويستهل منتخب الإمارات مشواره بمواجهة اليمن يوم 30 أكتوبر، ثم يلتقي البحرين في اليوم التالي، قبل أن يواجه قطر يوم 2 نوفمبر. وتُقام مباريات البطولة على استاد حمد واستاد سعود بن عبدالرحمن.