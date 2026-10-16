تنمية المجتمع بأبوظبي تشارك في إكسبو أصحاب الهمم

أبوظبي في 16 أكتوبر / وام / تشارك دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026، الذي يُقام خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، بصفتها شريكاً استراتيجياً للمعرض.

تستعرض الدائرة جهودها في تمكين أصحاب الهمم وترسيخ تكافؤ الفرص، وتوسيع الشراكات الداعمة لمشاركتهم في مختلف مجالات الحياة.

ويستعرض جناح الدائرة مبادرات استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، ومنها جائزة "دمج" التي تتّسع في دورتها الثانية لعام 2027 لتشمل المؤسسات على مستوى الدولة، وإطار المدن الدامجة لأصحاب الهمم، الذي يدعم تطوير بيئات وخدمات سهلة الوصول والاستخدام.

وقال طلال فارس، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الإدماج الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: "نعمل في دائرة تنمية المجتمع على ترسيخ منظومة متكاملة لتمكين أصحاب الهمم، تنطلق من احتياجاتهم وتطلعاتهم، وتربط السياسات والخدمات بفرص المشاركة في مختلف مراحل الحياة، وقد أرست استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم إطاراً للعمل المشترك بين الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث، نواصل البناء عليه لتطوير بيئات دامجة، وترسيخ تكافؤ الفرص، وتحقيق أثر مستدام يلمسه أصحاب الهمم وأسرهم في حياتهم اليومية".

وأضاف: "تأتي مشاركتنا في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي لتوسيع الشراكات التي تدعم هذا التوجه، من خلال جائزة أبوظبي للتميّز في دمج أصحاب الهمم – دمج، التي تحفّز الجهات على تبنّي الدمج ضمن سياساتها وممارساتها المؤسسية، وتتسع في دورتها الثانية لتشمل جميع إمارات الدولة، وإطار المدينة الدامجة الذي يربط التخطيط الحضري بالاحتياجات الاجتماعية. ونتطلع من خلال هذه الجهود إلى توسيع نطاق التطبيق، لتصبح سهولة الوصول والمشاركة جزءاً من تصميم الأماكن والخدمات وتقديمها".

ويعرّف جناح الدائرة الزوار باستراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، التي أُطلقت عام 2020 وتضمّنت 24 مبادرة تنفّذها 14 جهة حكومية بالشراكة مع القطاعين الخاص والثالث، إلى جانب دور استبانة جودة الحياة في فهم احتياجات أصحاب الهمم وأسرهم وتطلعاتهم.

ويستعرض الجناح تكامل هذه الجهود في تطوير السياسات والخدمات، وتحفيز ممارسات الدمج، وتصميم بيئات تدعم استقلالية أصحاب الهمم ومشاركتهم في المجتمع.

وتستعرض الدائرة تجربة الدورة الأولى من جائزة "دمج"، التي استقطبت أكثر من 370 مشاركة وتُوّجت بفوز عشر مؤسسات.

ومع اتّساع دورتها الثانية لتشمل جميع إمارات الدولة، تنظّم الدائرة جلسات تعريفية على مدار أيام المعرض الثلاثة، لتعريف المؤسسات بفرص المشاركة، والإجابة عن استفساراتها، واستكشاف فرص التعاون والرعاية.

كما تسلّط الدائرة الضوء على إطار المدن الدامجة لأصحاب الهمم، الذي طوّرته لدعم تصميم بيئات وخدمات مترابطة تراعي احتياجات أصحاب الهمم، وتيسّر وصولهم إلى المرافق والمعلومات والخدمات، بما يدعم استقلاليتهم ومشاركتهم في الحياة اليومية.

وتعمل الدائرة، بموجب اتفاقية مع شركة الدار العقارية، على تطبيق الإطار في جزيرة ياس كخطوة أولى، وتسعى خلال المعرض إلى بحث فرص التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والمطوّرين لتوسيع نطاق تطبيقه، وتبادل الخبرات في تطوير مجتمعات أكثر دمجاً.