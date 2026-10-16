شباب الأهلي والأنطوني اللبناني إلى نصف نهائي البطولة الدولية لكرة السلة

دبي في 16 أكتوبر/وام/ تأهل فريق شباب الأهلي إلى الدور نصف النهائي من البطولة الدولية لكرة السلة، التي يستضيفها على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم في الممزر، بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي بتغلبه على القرين الكويتي بنتيجة 101-84، في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وكان شباب الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على شرطة حلب السوري، ليتصدر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، ويضمن تأهله إلى الدور نصف النهائي.

وفي المجموعة ذاتها، فاز الأنطوني بعبدا اللبناني على شرطة حلب بنتيجة 119-62، ليحجز بدوره بطاقة التأهل، قبل المواجهة المرتقبة أمام شباب الأهلي في الجولة الأخيرة، التي ستحدد متصدر المجموعة.

وفي ختام مباريات اليوم، استهل الأهلي المصري وأنغاس الفلبيني مشوارهما في المجموعة الثانية، حيث حقق الفريق المصري الفوز بنتيجة 136-75.