مدربون ولاعبون: بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تعزز جاهزية المنتخبات الوطنية

أبوظبي في 19 أكتوبر/ وام / أكد مدربون ولاعبون أن النسخة الثالثة من بطولة الشيخ خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، التي اختتمت منافساتها أمس، حققت مكاسب فنية مهمة، تمثلت في اكتشاف المواهب الواعدة، وتطوير مستويات اللاعبين، وتعزيز جاهزية المنتخبات الوطنية للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

وأشاروا إلى أن البطولة، التي شهدت مستويات فنية وتنافسية عالية على مدار جولاتها، وفرت منصة مهمة لاكتساب الخبرات، ومتابعة تطور اللاعبين، وتقييم جاهزيتهم، بما يسهم في دعم مسيرة إعداد أجيال جديدة قادرة على تمثيل الدولة في المحافل الدولية.

وأكد صامويل إلياس دي أراوجو، مدرب منتخب شباب الجوجيتسو، أن البطولة تمثل محطة رئيسية لاكتشاف المواهب المحلية ومتابعة اللاعبين المرشحين للانضمام إلى صفوف المنتخب مستقبلاً، مشيراً إلى أن الجولة الختامية شهدت مستويات فنية متميزة ومنافسات قوية عكست تطور الأداء طوال الموسم.

وأوضح أن البطولة أتاحت للجهاز الفني متابعة تطور اللاعبين الناشئين والوقوف على جاهزيتهم، لافتاً إلى أن منافسات فئة الكبار شهدت أيضاً نتائج مميزة للاعبي الإمارات، ومن بينهم لاعبون سبق لهم إحراز ميداليات ذهبية في بطولات أقيمت باليابان، ودورة الألعاب الآسيوية.

وأضاف أن منتخب الناشئين يستعد للمشاركة في بطولات موسم 2027، فيما ينتظر منتخب الكبار عدد من الاستحقاقات المقبلة، من بينها بطولات في الدوحة والسعودية، مؤكداً استمرار برامج الإعداد والتدريبات لتحقيق أفضل النتائج.

وأكد البرازيلي فيليبي، مدرب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والمتوج بلقب فئة “دون البدلة” للمرة الثالثة على التوالي، أن البطولة شهدت تطوراً ملحوظاً في مستويات اللاعبين وزيادة في أعداد المشاركين بمختلف الفئات العمرية، من الأطفال إلى فئة الماسترز وأصحاب الأحزمة السوداء، معتبراً أن اتساع قاعدة المشاركة وظهور جيل جديد من اللاعبين يعكسان مؤشرات إيجابية لمستقبل رياضة الجوجيتسو.

وأكد سامي أحمد، مدرب الجوجيتسو بنادي بني ياس، والمتوج بلقب فئة “البدلة”، أن النسخة الثالثة سجلت تطوراً واضحاً في المستويات الفنية وزيادة في أعداد المشاركين، مشيراً إلى حرص النادي على المشاركة في جميع الجولات لما توفره من فرص للاحتكاك واكتساب الخبرات.

وأوضح أن إقامة البطولة على عدة جولات تمنح اللاعبين فرصاً متواصلة لرفع جاهزيتهم الفنية والبدنية والاستعداد للبطولات الكبرى، وفي مقدمتها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، مؤكداً أن مواجهة منافسين من مستويات مختلفة تسهم في تطوير قدراتهم وتعزيز فرصهم في تحقيق نتائج إيجابية.

وأكد المدرب البرازيلي فيتور أن البطولة شهدت منافسات قوية ومستويات احترافية تعكس التطور المتواصل لرياضة الجوجيتسو وارتفاع مستوى التنافس، معرباً عن تطلعه إلى نسخة متميزة من بطولة العالم المقبلة.

وأشار إلى أن المنتخبات الوطنية حققت مكاسب كبيرة من خلال البطولة، التي أسهمت في اكتشاف مواهب واعدة تمتلك المقومات اللازمة لتحقيق الإنجازات في مختلف فئات اللعبة.

وأعرب سعود عيسى البلوشي، لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، عن سعادته بالتتويج بكأس البطولة للمرة الثالثة، مشيداً بجهود مدربه ودعم ناديه وحرصه المستمر على تطوير مستويات اللاعبين، مؤكداً أن الموسم الحالي أسهم في رفع جاهزية الفريق للمشاركة في بطولة العالم المقررة في نوفمبر المقبل، والتطلع إلى المنافسة على الميدالية الذهبية.

وأكد زميله سيف سالم أن منافسات البطولة اتسمت بالقوة والروح الرياضية، مشيراً إلى أن الدعم والتوجيه من الجهاز الفني كان لهما دور بارز في تطوير مستواه وتحقيق أهدافه الرياضية.