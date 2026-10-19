وزارة الاقتصاد والسياحة ومدينة الشارقة للنشر يعززان خدمات تسجيل العلامات التجارية

الشارقة في 19 أكتوبر/ وام / بحضور سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة والمنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تسجيل العلامات التجارية وتطوير الخدمات الاستثمارية بهدف تيسير وصول متعاملي المدينة إلى خدمات تسجيل وحماية العلامات التجارية التي تقدمها الوزارة وتعزيز التكامل في تقديم الخدمات للمستثمرين ورواد الأعمال.

وقع المذكرة سعادة أحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب ومدينة الشارقة للنشر والدكتور عبدالرحمن المعيني الوكيل المساعد لمكتب الإمارات للملكية الفكرية في الوزارة.

وأكد سعادة أحمد بن ركاض العامري أن المذكرة تمثل خطوة جديدة في تطوير منظومة الخدمات التي تقدمها مدينة الشارقة للنشر للمستثمرين ورواد الأعمال وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات الشركات العاملة في قطاع النشر والصناعات الإبداعية وغيرها من القطاعات الاقتصادية ويأتي تعاوننا مع وزارة الاقتصاد والسياحة ليتيح للمستثمرين ورواد الأعمال وصولاً أكثر سهولة إلى خدمات تسجيل العلامات التجارية ويسهم في رفع وعيهم بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية بما يمنح مشاريعهم مقومات إضافية للنمو والتوسع.

وأضاف انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتوجيهات سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي نحرص في مدينة الشارقة للنشر على توفير بيئة أعمال متكاملة لا تقتصر على تسهيل إجراءات تأسيس الشركات ومزاولة أنشطتها بل تمتد إلى تمكينها من حماية أصولها المعنوية وتعزيز تنافسيتها ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز مكانة مدينة الشارقة للنشر وجهةً جاذبة للأعمال والاستثمارات تنطلق منها الأفكار والمشاريع الإبداعية نحو أسواق جديدة.

من جانبه أكد الدكتور عبدالرحمن المعيني أن دولة الإمارات تواصل تطوير منظومتها التشريعية والخدمية لحماية حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية وتعزيز تنافسية الشركات وتنمية الابتكار في أنشطة الأعمال مشيراً إلى تسجيل الوزارة 17,230 علامة تجارية وطنية ودولية خلال النصف الأول من عام 2026 وإطلاق أكثر من 60 مبادرة نوعية لتعزيز بيئة الملكية الفكرية والابتكار والإبداع خلال السنوات الثلاث الماضية بمعدل يتجاوز 20 مبادرة سنوياً.

وقال: نحرص على توسيع نطاق التعاون مع الجهات المعنية بتقديم الخدمات للمستثمرين ورواد الأعمال بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز الوعي بأهمية حماية الملكية الفكرية وتمثل مذكرة التفاهم مع مدينة الشارقة للنشر خطوة مهمة في تمكين وحماية الابتكار في قطاع النشر ومختلف الصناعات الإبداعية من خلال تسهيل وصول متعاملي مدينة الشارقة للنشر إلى خدمات تسجيل العلامات التجارية وتوفير الدعم الفني والتدريب اللازم إلى جانب تنفيذ مبادرات توعوية مشتركة تدعم حماية الملكية الفكرية وتعزز نمو المشاريع وتوسعها.

وتنص مذكرة التفاهم على تمكين مدينة الشارقة للنشر من تقديم وعرض خدمة تسجيل العلامات التجارية لمتعامليها عند طلبهم الحصول عليها بما يسهّل وصول المستثمرين ورواد الأعمال إلى خدمات الوزارة في هذا المجال ويعزز استفادتهم من الخدمات المتخصصة في حماية علاماتهم التجارية.

كما يشمل التعاون تقديم المشورة الفنية والإرشادات التقنية المتعلقة بنظام تسجيل العلامات التجارية وتدريب موظفي مدينة الشارقة للنشر على استخدام النظام وتطبيقاته المختلفة والتنسيق لتنظيم دورات تدريبية متخصصة لتعزيز إلمامهم بالخدمة وآليات تشغيلها.

وتتضمن المذكرة تبادل المطبوعات والمواد الترويجية والمعلومات والخبرات ذات الصلة وتنظيم اللقاءات والاجتماعات وورش العمل والمؤتمرات المشتركة في المجالات الاستثمارية والخدمات الحكومية لتأسيس الأعمال كما يتعاون الطرفان في تنفيذ برامج ومبادرات توعوية مشتركة لتعزيز الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية بين المستثمرين ورواد الأعمال وتشجيعهم على الاستفادة من خدمات الوزارة لتسجيل العلامات التجارية.

وتُعد مدينة الشارقة للنشر منطقة حرة متخصصة في قطاع النشر وصناعة الكتاب وتوفر منظومة من خدمات تأسيس الأعمال والتراخيص والخدمات الداعمة للشركات والمؤسسات بما يسهم في استقطاب الناشرين والمبدعين ورواد الأعمال ودعم نمو مشاريعهم وتوسعها في الأسواق الإقليمية والعالمية.