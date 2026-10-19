الإمارات تتصدر ميداليات اليوم الثالث في بطولة غرب آسيا للقوس والسهم بالفجيرة

الفجيرة في 19 أكتوبر/ وام / تصدّر منتخب الإمارات حصاد الميداليات في اليوم الثالث من منافسات بطولة غرب آسيا الثالثة للقوس والسهم، المقامة في نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، محققاً 8 ميداليات، بواقع 5 ذهبيات و3 فضيات في منافسات الفرق والفرق المختلطة.

وينظم اتحاد الإمارات للقوس والسهم، البطولة بإشراف اتحاد غرب آسيا للقوس والسهم، بمشاركة قوية من منتخبات المنطقة ومنافسة متقاربة على المراكز الأولى ومنصات التتويج.

وشهد اليوم الثالث ختام منافسات الفرق والفرق المختلطة للرجال والسيدات، وسط مواجهات قوية ومستويات فنية متقدمة عكست قوة المنافسة وتقارب مستويات الرماة والراميات المشاركين.

وحصدت الكويت 6 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات وفضية وبرونزيتين، وحققت قطر 3 ميداليات فضية، بينما نال الأردن ميداليتين برونزيتين.

واتسمت البطولة منذ انطلاقها بمستويات تنافسية قوية وأداء فني متميز من المنتخبات المشاركة، في حدث يجمع نخبة من رماة المنطقة، ويشكل محطة مهمة لصقل الخبرات وتطوير المستويات الفنية.

ويعتمد نظام البطولة على الدور التأهيلي، تليه الأدوار الإقصائية في منافسات الفردي والفرق والفرق المختلطة، وصولاً إلى النهائيات والتتويج.

وعلى هامش البطولة، عقدت لجنة التحكيم اجتماعاً تنسيقياً لمراجعة الإجراءات الفنية والتنظيمية، وتوزيع المهام بين الحكام، والتأكيد على تطبيق القوانين المعتمدة، بما يضمن سلاسة سير المنافسات وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع اللاعبين.

كما استعرضت اللجنة المنظمة الاستعدادات النهائية للجان العاملة ومتابعة تنفيذ مهامها، واستعراض متطلبات العمل خلال أيام البطولة، بما يعزز التنسيق بين الفرق ويدعم جاهزيتها للمراحل المقبلة، بينما اختتمت اليوم الدورة الدولية للمدربين" المستوى الثاني" التي نظمها اتحاد الإمارات للقوس والسهم بالتنسيق مع اتحاد غرب آسيا.

وتتواصل المنافسات غداً ، بإقامة الأدوار الإقصائية الفردية في القوس المحدب والقوس المركب للرجال والسيدات ضمن الفئات العمرية الثلاث، وسط تطلع رماة الإمارات إلى مواصلة حضورهم القوي وتعزيز حصيلتهم من الميداليات في المراحل الحاسمة من البطولة.

يذكر أن منافسات النسخة الحالية من البطولة تشهد مشاركة 72 لاعباً ولاعبة يمثلون ست دول أعضاء في اتحاد غرب آسيا، يتنافسون في مختلف فئات القوس والسهم.