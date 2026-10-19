جزيرة ياس تطلق تجربة "قفز البنجي" من ارتفاع 50 متراً نوفمبر المقبل

أبوظبي في 19 أكتوبر /وام/ تستعد جزيرة ياس لإطلاق تجربة "قفز البنجي" في "ياس باي ووترفرونت"، اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل، لتتيح لعشاق المغامرة والتشويق فرصة القفز بالحبال من ارتفاع 50 متراً، وسط إطلالات بانورامية على الواجهة البحرية.

وتتولى مجموعة "واريور"، المتخصصة في إدارة المشاريع، وتشغيل المرافق، وتنظيم الفعاليات الرياضية والمغامرات، تشغيل التجربة الجديدة، التي صُممت وفق أعلى معايير السلامة، لتشكل إضافة إلى الخيارات الترفيهية المتنوعة التي توفرها الجزيرة لزوارها.

وأكد جوناثان براون، الرئيس التنفيذي لإدارة المحفظة لدى "ميرال"، الشركة المطورة لجزيرة ياس والتي تتولى إدارة أصولها، أن إطلاق التجربة يمثل إضافة نوعية تثري الخيارات الترفيهية في الجزيرة، ويعكس جهود الشركة المتواصلة لتقديم تجارب استثنائية للزوار، وتعزيز مكانة الجزيرة وجهة عالمية رائدة للترفيه والاستجمام.

من جانبه، قال تروي غيلهام، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "واريور"، إن التعاون مع "ميرال" يهدف إلى تقديم تجارب ترفيهية مبتكرة تشجع الزوار على خوض تحديات جديدة، مشيراً إلى أن التجربة تتيح للمقيمين والزوار اكتشاف "ياس باي" من منظور مختلف.

وتستقبل التجربة زوارها من الساعة الواحدة ظهراً حتى التاسعة مساءً، وتوفر باقات متنوعة للأفراد والمجموعات، فيما تتاح المشاركة للأشخاص من عمر 16 عاماً فما فوق، ممن تتراوح أوزانهم بين 40 و105 كيلوغرامات، وفق اشتراطات السلامة والمعايير الصحية المعتمدة.

وتعزز التجربة الجديدة تنوع الأنشطة الترفيهية في "ياس باي ووترفرونت"، التي تضم مجموعة من المطاعم والمرافق الترفيهية المطلة على الواجهة البحرية.