مطارات دبي توفرأكثر من 8 خدمات لأصحاب الهمم

دبي في 19 أكتوبر/ وام/ أكدت فاطمة طاهر رئيسة المشاريع الاستراتيجية والأجندة الحكومية في مطارات دبي، الحرص على تطوير خدمات ومشاريع تراعي أصحاب الهمم لضمان توفير سبل الراحة والأمان لهذه الفئة المهمة في المجتمع .

وأشارت لوكالة أنباء الإمارات " وام "، على هامش مشاركة مطارات دبي في الدورة الثامنة من معرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026 "الذي انطلق اليوم في مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض، إلى أن مطارات دبي توفر حالياً أكثر من 8 خدمات لأصحاب الهمم والتي تشمل كافة الإعاقات، ومنها الإعاقة الخفية ، واضطراب طيف التوحد، والإعاقات السمعية والبصرية والحركية، لافتة إلى مطارات دبي تستخدم " طوق عباد الشمس" لذوي طيف التوحد وذلك ضمن 200 من المطارات الدولية حول العالم تستخدم هذا الطوق، بهدف ضمان توفير الخدمة التي تكفل لهذه الفئة الراحة والأمان واتمام جميع خطوات ومراحل إجراءات السفر .

ونوهت إلى أكثر من 55000 موظف في كافة القطاعات في مطارات دبي مدربون على خدمة أصحاب الهمم ، والتسهيل عليهم بدءاً من المسار الميسر عبوراً بالهجرة وقاعات المسافرين وصولاً إلى مرحلة ركوب الطائرة.

ولفتت إلى أهمية مشاركة مطارات دبي في معرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026 " كل عام من منطلق الحرص على تسليط الضوء على الخدمات المتوفرة والمستقبلية التي سيتم طرحها خلال الأشهر المقبلة .

وأضافت فاطمة طاهر أن مطارات دبي تعتمد مجموعة من الخدمات المبتكرة والشاشات التكنولوجية التي تصب في خدمة الأفراد من أصحاب الهمم ، مشيرة إلى مشروع الغرف الحسية في المطارات للأطفال من ذوي الإعاقات والتي يتم العمل عليها حالياً بالتعاون مع أكثر من 20 مركزاً من المراكز المعنية بأصحاب الهمم.