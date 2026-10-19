دبي لكرة السلة يواصل انطلاقته المثالية في الدوري الأدرياتيكي

دبي في 19 أكتوبر/ وام/ واصل فريق دبي لكرة السلة، انطلاقته المثالية في رابطة الدوري الأدرياتيكي، بفوزه على ضيفه إس سي ديربي، من الجبل الأسود، 108-90 ليحقق انتصاره الثالث على التوالي ويحافظ على سجله خالياً من الهزائم، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية.

وفرض دبي لكرة السلة أفضليته منذ بداية المباراة التي أقيمت اليوم، على صالة كوكاكولا أرينا في دبي، وأنهى الربع الأول متقدماً بنتيجة 35-25، قبل أن يعزز تقدمه وينهي الشوط الأول بفارق 16 نقطة، بنتيجة 64-48.

وقلّص الفريق الضيف الفارق إلى نقطة واحدة، بعدما أصبحت النتيجة 81-80 قبل أقل من دقيقة على نهاية الربع الثالث، إلا أن دبي لكرة السلة استعاد أفضليته، وسجل 10 نقاط متتالية ليوسع الفارق إلى 91-80 مع تبقي 8 دقائق على نهاية المباراة، ويحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وتصدر مفوندو كابينغيلي قائمة مسجلي دبي لكرة السلة برصيد 15 نقطة، بعدما نجح في تسجيل محاولاته الست من اللعب، إلى جانب تسجيل رميتين حرتين. وبلغت نسبة نجاح الفريق في التصويب من داخل القوس 71.8%، ومن خارج القوس 50%، كما قدم لاعبوه 31 تمريرة حاسمة.

وبهذا الفوز، يواصل دبي لكرة السلة بدايته القوية للموسم، ويبقى ضمن ثلاثة فرق لم تتعرض للخسارة حتى الآن.